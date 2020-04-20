«С помощью Всевышнего Аллаха мы победим эту заразу раз и навсегда». Кадыров побывал в больнице, где лечат больных коронавирусом

Чечня

Распечатать

Глава Чечни Рамзан Кадыров 19 апреля посетил Грозненскую клиническую больницу № 4, в которой лечат больных коронавирусом

Напомним, в Чечне раньше других регионов начали вводить профилактические меры для того, чтобы уменьшить распространение коронавируса. 23 марта республика стала первым регионом в стране, в котором перестали работать места общественного питания. 28 марта в Чечне, еще до введения режима обязательной самоизоляции в Москве, запретили жителям находиться вне места проживания. Также в тот день ограничили въезд в регион и его столицу, а с 5 апреля границы Чечни полностью закрыли.

Читайте также:

1 апреля стало известно о первом умершем жителе Чечни с коронавирусом — скончалась 82-летняя пенсионерка. К 20 апреля в Чечне, по официальным данным, коронавирусом заболели 264 человека, 5 пациентов скончались, а 19 выздоровели.

19 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров, руководитель оперштаба по борьбе с коронавирусом Магомед Даудов и министр здравоохранения региона Эльхан Сулеманов посетили Грозненскую клиническую больницу № 4, сообщил RT.

Как рассказал главврач больницы Анзор Байсаев, на данный момент в медучреждении лечат 76 больных коронавирусом, двое подключены к аппаратам ИВЛ, а четверо находятся на кислородной поддержке.

Читайте также:

Рамзан Кадыров ознакомился с условиями работы медперсонала, пообщался с пациентами и поблагодарил медиков за ответственный подход к работе, сообщили в пресс-службе главы Чечни.

Кадыров рассказал, что власти республики будут и дальше делать все возможное, чтобы остановить распространение коронавируса в регионе. Он выразил уверенность, что в скором времени регион справится с пандемией.

«Я глубоко убежден, что с помощью Всевышнего Аллаха мы победим эту заразу раз и навсегда», — заявил Кадыров.

Читайте также:

Как писали Юга.ру, в начале апреля Рамзан Кадыров высказался о действиях силовиков, которые несколько раз ударили мужчину за нарушение режима самоизоляции из-за коронавируса. Глава республики заявил, что сначала был неловолен действиями сотрудника, но потом решил поощрить его. Политик добавил, что «кого надо, будет бить дубинками, кого надо, будет сажать в тюрьму, в подвал», чтобы защитить свой народ.

Здравоохранение Коронавирус Медицина Рамзан Кадыров

Все материалы по теме:

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

«С помощью Всевышнего Аллаха мы победим эту заразу раз и навсегда». Кадыров побывал в больнице, где лечат больных коронавирусом
РЖД отменили почти 130 дополнительных поездов из-за коронавируса
«Почему вы ждете манны небесной?!». Замминистра здравоохранения Кубани поругала врачей за неспособность обеспечить себя бахилами
В Сочи девушка погибла и парень пострадал, попав под машину
Пенсионер задушил соседа по палате в больнице Краснодара
Власти Кубани рассказали подробности о трех умерших с коронавирусом

Лента новостей

Фоторепортажи

Пасхальная ночь на дистанции. Фото и  видео

Как прошло пасхальное богослужение в краснодарском храме Рождества Христова во время карантина

Статьи

Как не сойти с ума на карантине с детьми, с партнером, с самим собой

Советы психолога

Леди Гага, Тейлор Свифт, Билли Айлиш, Пол МакКартни

One world: Together at home — онлайн-концерт более 100 звезд

Реклама на портале