Напомним, в Чечне раньше других регионов начали вводить профилактические меры для того, чтобы уменьшить распространение коронавируса. 23 марта республика стала первым регионом в стране, в котором перестали работать места общественного питания. 28 марта в Чечне, еще до введения режима обязательной самоизоляции в Москве, запретили жителям находиться вне места проживания. Также в тот день ограничили въезд в регион и его столицу, а с 5 апреля границы Чечни полностью закрыли .

1 апреля стало известно о первом умершем жителе Чечни с коронавирусом — скончалась 82-летняя пенсионерка. К 20 апреля в Чечне, по официальным данным , коронавирусом заболели 264 человека, 5 пациентов скончались, а 19 выздоровели.

Как рассказал главврач больницы Анзор Байсаев, на данный момент в медучреждении лечат 76 больных коронавирусом, двое подключены к аппаратам ИВЛ, а четверо находятся на кислородной поддержке.

19 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров, руководитель оперштаба по борьбе с коронавирусом Магомед Даудов и министр здравоохранения региона Эльхан Сулеманов посетили Грозненскую клиническую больницу № 4, сообщил RT .

Рамзан Кадыров ознакомился с условиями работы медперсонала, пообщался с пациентами и поблагодарил медиков за ответственный подход к работе, сообщили в пресс-службе главы Чечни.

Кадыров рассказал, что власти республики будут и дальше делать все возможное, чтобы остановить распространение коронавируса в регионе. Он выразил уверенность, что в скором времени регион справится с пандемией.

«Я глубоко убежден, что с помощью Всевышнего Аллаха мы победим эту заразу раз и навсегда», — заявил Кадыров.