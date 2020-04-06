«Мне лучше одного ударить, чем тысячи похоронить». Кадыров поощрил полицейских, которые пнули человека за нарушение самоизоляции
Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался о действиях силовиков, которые в начале апреля несколько раз ударили мужчину за нарушение режима самоизоляции из-за коронавируса
Напомним, в Чечне раньше других регионов начали вводить профилактические меры для того, чтобы уменьшить распространение коронавируса. 23 марта республика стала первым регионом в стране, в котором перестали работать места общественного питания. 28 марта в Чечне, еще до введения режима обязательной самоизоляции в Москве, запретили жителям находиться вне места своего проживания. Также в этот день ограничили въезд в регион и его столицу, а с 5 апреля границы Чечни полностью закрыли.
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4 апреля в соцсетях распространился видеоролик, на котором полицейские чеченского Аргуна дважды пнули проходящего мимо них мужчину. В сюжете ГТРК «Грозный» от 5 апреля объяснили, что все дело в том, что Ислам Тулаев, которого ударили силовики, не в первый раз нарушил режим самоизоляции.
«Каждый раз он садился за руль и говорил патрульным, что едет в аптеку. Но это была отговорка. Город маленький, и патрульные прекрасно знают, что недалеко от дома Тулаевых аптека есть», — рассказал корреспондент канала.
В сюжете оправдали действия полицейских и уточнили, что «патрульные — тоже люди: видимо, сдали нервы». Между тем заместитель начальника полиции по оперативной работе ОМВД по Аргуну Умар Джабраилов заключил, что «такие действия руководством не поощряются», поэтому в отделе проведут служебную проверку и накажут тех, кто превысил должностные полномочия.
Как написал «Кавказский узел», в том же сюжете Тулаев и его брат извинились на камеру. Попросили прощения и двое других мужчин, которые сняли и распространили ролик по соцсетям.
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5 апреля в инстаграме ГТРК «Грозный» появилось видео, на котором глава Чечни Рамзан Кадыров одобряет действия сотрудников полиции в Аргуне.
«Я изначально был недоволен тем, что сотрудник ударил этого безумца. Но я даже поощрю его. Он не нарушил ничего. Мне пишут: "Ты же мусульманин, почему ты позволяешь?" Мне лучше одного ударить, чем тысячи человек похоронить», — рассудил Кадыров.
Глава республики добавил, что «кого надо, будет бить дубинками, кого надо, будет сажать в тюрьму, в подвал», чтобы защитить свой народ.
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