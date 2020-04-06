Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался о действиях силовиков, которые в начале апреля несколько раз ударили мужчину за нарушение режима самоизоляции из-за коронавируса

Напомним, в Чечне раньше других регионов начали вводить профилактические меры для того, чтобы уменьшить распространение коронавируса. 23 марта республика стала первым регионом в стране, в котором перестали работать места общественного питания. 28 марта в Чечне, еще до введения режима обязательной самоизоляции в Москве, запретили жителям находиться вне места своего проживания. Также в этот день ограничили въезд в регион и его столицу, а с 5 апреля границы Чечни полностью закрыли .

4 апреля в соцсетях распространился видеоролик, на котором полицейские чеченского Аргуна дважды пнули проходящего мимо них мужчину. В сюжете ГТРК «Грозный» от 5 апреля объяснили, что все дело в том, что Ислам Тулаев, которого ударили силовики, не в первый раз нарушил режим самоизоляции.

«Каждый раз он садился за руль и говорил патрульным, что едет в аптеку. Но это была отговорка. Город маленький, и патрульные прекрасно знают, что недалеко от дома Тулаевых аптека есть», — рассказал корреспондент канала.

В сюжете оправдали действия полицейских и уточнили, что «патрульные — тоже люди: видимо, сдали нервы». Между тем заместитель начальника полиции по оперативной работе ОМВД по Аргуну Умар Джабраилов заключил, что «такие действия руководством не поощряются», поэтому в отделе проведут служебную проверку и накажут тех, кто превысил должностные полномочия.

Как написал «Кавказский узел», в том же сюжете Тулаев и его брат извинились на камеру. Попросили прощения и двое других мужчин, которые сняли и распространили ролик по соцсетям.