В больницах Адыгеи дополнительно создадут 500 мест для больных с коронавирусом
При нормативе в 230 мест в Адыгее будет развернуто около 500 койко-мест для зараженных коронавирусом
Коронавирус, или COVID-19, — потенциально смертельный возбудитель ОРВИ, который появился в декабре 2019 года в Китае. К середине апреля вирусом во всем мире были заражены 2 млн человек. В России к 20 апреля зафиксировали 47,1 тыс. случаев инфицирования.
В Адыгее за сутки 20 апреля выявлено 9 новых случаев заражения коронавирусом. По данным минздрава региона, 20 апреля на лечении находятся 133 человека: на амбулаторном лечении — 40 пациентов, госпитализировано 93 человека, из них 6 пациентов — в реанимации, один подключен к аппарату ИВЛ. Скончались двое зараженных, в том числе врач одного из медицинских учреждений региона.
«Мы должны быть готовы к любой ситуации. Нужно продолжить создание запаса лекарств, средств защиты и оборудования. К 28 апреля — завершить работу по наращиваю резервных мощностей медучреждений, чтобы повысить готовность в случае ухудшения эпидситуации», — потребовал глава Адыгеи Мурат Кумпилов.
По информации минздрава Адыгеи, инфекционная больница, работающая как госпиталь, сможет принимать 170 пациентов, то есть дополнительно создано 50 мест. В Майкопской горбольнице подготовят 250 коек, в терапевтическом отделении — 70 коек. В ближайшие дни там начнется разводка точек с кислородом для каждой койки. Такая работа практически завершена в больнице Энема, где создано 100 коек.
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Министр здравоохранения Адыгеи Рустем Меретуков отметил, что на данный момент госпиталь не испытывает недостатка в лекарствах и медоборудовании. При нормативе в 81 аппарат ИВЛ в республике 53 уже могут быть задействованы. В других медучреждениях также есть аппараты ИВЛ. На этой неделе планируется поставка закупленных ранее аппаратов. Кроме того, поступила большая партия защитных костюмов для медработников. В регионе купят еще два новых томографа — для Майкопа и Энема.
Как писали Юга.ру, 3 апреля в Адыгее ввели обязательный режим самоизоляции. 14 апреля глава республики подписал указ, согласно которому все граждане, прибывающие в Адыгею из Москвы и Санкт-Петербурга, должны соблюдать режим двухнедельной изоляции. На следующий день оперштаб решил ужесточить систему выдачи спецпропусков, и сотрудники МВД стали отбирать пропуска и проверять их на подлинность.
В Майкопе пропускной режим продлили до 1 мая и ввели комендантский час. С 18 апреля всем жителям республиканского центра можно перемещаться только с 6:30 до 20:00.
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