В больницах Адыгеи дополнительно создадут 500 мест для больных с коронавирусом

При нормативе в 230 мест в Адыгее будет развернуто около 500 койко-мест для зараженных коронавирусом

Коронавирус, или COVID-19, — потенциально смертельный возбудитель ОРВИ, который появился в декабре 2019 года в Китае. К середине апреля вирусом во всем мире были заражены 2 млн человек. В России к 20 апреля зафиксировали 47,1 тыс. случаев инфицирования.

В Адыгее за сутки 20 апреля выявлено 9 новых случаев заражения коронавирусом. По данным минздрава региона, 20 апреля на лечении находятся 133 человека: на амбулаторном лечении — 40 пациентов, госпитализировано 93 человека, из них 6 пациентов — в реанимации, один подключен к аппарату ИВЛ. Скончались двое зараженных, в том числе врач одного из медицинских учреждений региона.

«Мы должны быть готовы к любой ситуации. Нужно продолжить создание запаса лекарств, средств защиты и оборудования. К 28 апреля — завершить работу по наращиваю резервных мощностей медучреждений, чтобы повысить готовность в случае ухудшения эпидситуации», — потребовал глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

По информации минздрава Адыгеи, инфекционная больница, работающая как госпиталь, сможет принимать 170 пациентов, то есть дополнительно создано 50 мест. В Майкопской горбольнице подготовят 250 коек, в терапевтическом отделении — 70 коек. В ближайшие дни там начнется разводка точек с кислородом для каждой койки. Такая работа практически завершена в больнице Энема, где создано 100 коек.