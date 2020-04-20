В России за сутки выявили 4 тыс. 268 случаев коронавируса
Оперативный штаб 20 апреля опубликовал сводку подтвержденных случаев коронавируса за сутки
Коронавирус, или COVID-19, — потенциально смертельный возбудитель ОРВИ, который появился в декабре 2019 года в Китае. К середине апреля вирусом были заражены 2 млн человек по всему миру.
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20 апреля оперштаб в своих соцсетях сообщил о новых случая заражения в России. Так, за сутки в стране зарегистрировали 4 тыс. 268 случаев коронавируса в 76 регионах России. Больше всего заболевших в Москве (+2 тыс. 26 человек), Московской (+578) и Нижегородской областях (+113), сообщил RT.
Кроме того, в Ростовской области выявлено 60 случаев, в Чечне — 45, Дагестане и Ингушетии — по 39 случаев, в Краснодарском крае — 34, Северной Осетии — 25, в Карачаево-Черкесии — 20, в Кабардино-Балкарии — 16, в Ставропольском крае — 12, в Адыгее — 9, в Севастополе — 4.
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Также за сутки зафиксировано 44 летальных случая: 28 в Москве, 4 в Республике Башкортостан, 3 в Краснодарском крае, 2 в Красноярском крае, 2 в Калужской области, 1 в Нижегородской области, 1 в Республике Чувашия, 1 в Ивановской области, 1 в Архангельской области, 1 в Хабаровском крае. Выздоровели 155 пациентов.
Таким образом, к 20 апреля в России, по официальным данным, коронавирусом заболели 47 тыс. 121 человек. 405 пациентов скончались, выздоровели 3 тыс. 446 человек.
К моменту публикации новости в мире коронавирус обнаружили у 2 млн 388 тыс. человек. Умерли 164,3 тыс. больных, выздоровели 615 тыс. зараженных.
Всю актуальную информацию об эпидемиологической обстановке и предпринимаемых в связи с этим мерах читайте в сюжете «Коронавирус. Главное», о ситуации в Краснодарском крае — в сюжете «Карантин на Кубани».
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