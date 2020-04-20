В России за сутки выявили 4 тыс. 268 случаев коронавируса

Коронавирус, или COVID-19, — потенциально смертельный возбудитель ОРВИ, который появился в декабре 2019 года в Китае. К середине апреля вирусом были заражены 2 млн человек по всему миру.

20 апреля оперштаб в своих соцсетях сообщил о новых случая заражения в России. Так, за сутки в стране зарегистрировали 4 тыс. 268 случаев коронавируса в 76 регионах России. Больше всего заболевших в Москве (+2 тыс. 26 человек), Московской (+578) и Нижегородской областях (+113), сообщил RT .

Кроме того, в Ростовской области выявлено 60 случаев, в Чечне — 45, Дагестане и Ингушетии — по 39 случаев, в Краснодарском крае — 34 , Северной Осетии — 25, в Карачаево-Черкесии — 20, в Кабардино-Балкарии — 16, в Ставропольском крае — 12, в Адыгее — 9, в Севастополе — 4.

Также за сутки зафиксировано 44 летальных случая: 28 в Москве, 4 в Республике Башкортостан, 3 в Краснодарском крае , 2 в Красноярском крае, 2 в Калужской области, 1 в Нижегородской области, 1 в Республике Чувашия, 1 в Ивановской области, 1 в Архангельской области, 1 в Хабаровском крае. Выздоровели 155 пациентов.

Таким образом, к 20 апреля в России, по официальным данным, коронавирусом заболели 47 тыс. 121 человек. 405 пациентов скончались, выздоровели 3 тыс. 446 человек.