В Адыгее всех граждан из Москвы и Санкт-Петербурга начали отправлять на двухнедельную изоляцию

С 15 апреля в Адыгее начались мероприятия по изоляции граждан, прибывших в республику из Москвы и Санкт-Петербурга

Напомним, 3 апреля в Адыгее ввели обязательный режим самоизоляции. С 7 апреля в республике аграриям разрешили выгонять скот на пастбища, обрабатывать земельные участки, а также открыть продовольственные магазины и киоски около сельхозрынков. С 13 апреля планировалось открыть крупные предприятия, сельхозрынки и пять межмуниципальных маршрутов. Однако затем стало известно, что Роспотребнадзор не согласовал возобновление работы рынков, так как они не выполнили санитарные нормы.

14 апреля глава республики подписал указ, согласно которому все граждане, прибывающие в Адыгею из Москвы и Санкт-Петербурга, должны соблюдать режим двухнедельной изоляции . Они могут самоизолироваться дома или по месту пребывания, либо в обсерваторе. В случае несоблюдения режима самоизоляции, граждан могут привлечь к административной ответственности.

Все, кто прибывает в аэропорт Краснодара из Москвы и Санкт-Петербурга, в Адыгею доставляют организовано. Для этого министерство труда и соцразвития выделило два специализированных транспорта. 15 апреля была доставлена первая группа из 6 человек, все они отвезены по домам на изоляцию, сообщил порталу Юга.ру министр труда и соцразвития Адыгеи Джанбеч Мирза.

Кроме того, Роспотребнадзор по Республике Адыгея должен наладить взаимодействие с Роспотребнадзором по Краснодарскому краю, чтобы выдавать соответствующие предписания людям, прибывающим в республику из Москвы и Санкт-Петербурга, еще в аэропорту Краснодара.