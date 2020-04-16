В Адыгее всех граждан из Москвы и Санкт-Петербурга начали отправлять на двухнедельную изоляцию
С 15 апреля в Адыгее начались мероприятия по изоляции граждан, прибывших в республику из Москвы и Санкт-Петербурга
Напомним, 3 апреля в Адыгее ввели обязательный режим самоизоляции. С 7 апреля в республике аграриям разрешили выгонять скот на пастбища, обрабатывать земельные участки, а также открыть продовольственные магазины и киоски около сельхозрынков.
С 13 апреля планировалось открыть крупные предприятия, сельхозрынки и пять межмуниципальных маршрутов. Однако затем стало известно, что Роспотребнадзор не согласовал возобновление работы рынков, так как они не выполнили санитарные нормы.
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14 апреля глава республики подписал указ, согласно которому все граждане, прибывающие в Адыгею из Москвы и Санкт-Петербурга, должны соблюдать режим двухнедельной изоляции. Они могут самоизолироваться дома или по месту пребывания, либо в обсерваторе. В случае несоблюдения режима самоизоляции, граждан могут привлечь к административной ответственности.
Все, кто прибывает в аэропорт Краснодара из Москвы и Санкт-Петербурга, в Адыгею доставляют организовано. Для этого министерство труда и соцразвития выделило два специализированных транспорта.
15 апреля была доставлена первая группа из 6 человек, все они отвезены по домам на изоляцию, сообщил порталу Юга.ру министр труда и соцразвития Адыгеи Джанбеч Мирза.
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Кроме того, Роспотребнадзор по Республике Адыгея должен наладить взаимодействие с Роспотребнадзором по Краснодарскому краю, чтобы выдавать соответствующие предписания людям, прибывающим в республику из Москвы и Санкт-Петербурга, еще в аэропорту Краснодара.
Прибывающие из Москвы и Санкт-Петербурга на другом виде транспорта, должны немедленно сообщать о своем приезде на телефоны горячей линии: 8(800)555-49-43 и 8(8772)52-12-05.
С этого момента у них наступает юридическая ответственность за нарушение режима самоизоляции. В случае ухудшения состояния здоровья, данным лицам необходимо обратиться за медицинской помощью без посещения медучреждений, добавили в пресс-службе главы региона.
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