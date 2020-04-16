У водителей в Адыгее начали изымать пропуска для проверки на подлинность
В Адыгее 15 апреля оперативный штаб принял решение ужесточить систему выдачи пропусков
Предприятиям и организациям рекомендовали задействовать служебный транспорт для доставки на работу своих сотрудников.
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В пресс-службе главы Адыгеи уточнили, что для контроля за соблюдением режима самоизоляции МВД увеличило число патрулей, а МЧС проводит профилактические рейды. Сотрудники ГИБДД проверяют легковой транспорт на наличие пропусков. При этом сотрудники ДПС стали изымать их для проверки из-за нарушений при выдаче пропусков, которые допущены муниципалитетами, сообщил заместитель министра внутренних дел по Адыгее Евгений Долматов.
Комментируя ситуацию представителям СМИ, Долматов уточнил, что в пропусках не были указаны ФИО, адрес проживания, транспортное средство и его модель.
«Требование было — приказ о зачислении на работу на ту или иную должность, а также график работы, где инспектор ДПС смог бы взглянуть и посмотреть, что по графику действительно этот человек должен работать и обязан работать, и тогда вопросы не задавались бы», — объяснил замглавы МВД Адыгеи Евгений Долматов.
Он уточнил, что все изымаемые пропуска вернут в муниципалитеты, автомобилистам необходимо будет вновь обратиться в муниципалитет за пропусками уже с устраненными недостатками.
В оперштабе Майкопа уточнили, что заявитель несет ответственность за достоверность представленных сведений.
Напомним, 3 апреля в Адыгее ввели обязательный режим самоизоляции. С 7 апреля в республике аграриям разрешили выгонять скот на пастбища, обрабатывать земельные участки, а также открыть продовольственные магазины и киоски около сельхозрынков. С 13 апреля планировалось открыть крупные предприятия, сельхозрынки и пять межмуниципальных маршрутов. Однако затем стало известно, что Роспотребнадзор не согласовал возобновление работы рынков, так как они не выполнили санитарные нормы.
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