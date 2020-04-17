В Майкопе ввели комендантский час и запретили движение машин на Пасху

На Пасху в Майкопе полностью запретят движение личного транспорта — ограничение будет действовать с 18:00 18 апреля до 10:00 19 апреля, а также с 18:00 19 апреля до 06:00 20 апреля текущего года.

Также в городе продлили пропускной режим до 1 мая и ввели комендантский час. С 18 апреля всем жителям можно перемещаться только с 6:30 до 20:00, сообщили 17 апреля в пресс-службе мэрии.

Также в Майкопе изменили требования к пропускам. Документы, выданные ранее с нарушениями, аннулируются. Теперь пропуск будет действителен только при наличии выписки из соответствующих приказов организаций, предприятий и учреждений. При этом в нем должен быть отражен график прибытия сотрудника на работу и убытия к месту постоянного проживания. Также в него необходимо внести должность и ФИО работника.