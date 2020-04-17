В Майкопе ввели комендантский час и запретили движение машин на Пасху
В Майкопе в апреле ввели новые меры, чтобы ограничить перемещение людей и уменьшить распространение коронавируса
На Пасху в Майкопе полностью запретят движение личного транспорта — ограничение будет действовать с 18:00 18 апреля до 10:00 19 апреля, а также с 18:00 19 апреля до 06:00 20 апреля текущего года.
Также в городе продлили пропускной режим до 1 мая и ввели комендантский час. С 18 апреля всем жителям можно перемещаться только с 6:30 до 20:00, сообщили 17 апреля в пресс-службе мэрии.
Также в Майкопе изменили требования к пропускам. Документы, выданные ранее с нарушениями, аннулируются. Теперь пропуск будет действителен только при наличии выписки из соответствующих приказов организаций, предприятий и учреждений. При этом в нем должен быть отражен график прибытия сотрудника на работу и убытия к месту постоянного проживания. Также в него необходимо внести должность и ФИО работника.
Руководителям организаций порекомендовали определить минимальное количество работников, которых необходимо привлечь для обеспечения деятельности компании.
Как писали Юга.ру, в Адыгее режим повышенной опасности ввели 18 марта. В начале апреля жителям Адыгеи запретили выходить из дома без необходимости, а также ввели пропускную систему.
Тем, кто нарушил режим самоизоляции, выносили решения по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства при угрозе распространения опасного заболевания). К 16 апреля по этой статье в Майкопе оштрафовали пять человек, на 15 тыс. рублей каждого.
16 апреля суды впервые начали рассматривать административные правонарушения по ст. 20.6.1 КоАП за нарушение режима самоизоляции. В этот день Майкопский городской суд оштрафовал 42 граждан. 17 апреля в суде рассмотрели 64 материала по протоколам полицейских. Вынесли четыре штрафа по 3 тыс. рублей, остальным — по 5 тыс. рублей, добавили порталу Юга.ру в пресс-службе Майкопского городского суда.
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