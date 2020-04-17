Власти Кубани закрыли кладбища. Туда будут пускать только на похороны

В Краснодарском крае с 18 по 26 апреля на территорию кладбищ будут пускать граждан только на похороны

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае с 31 марта из-за распространения коронавируса ввели карантин. Жителям региона запрещено выходить из дома без особой необходимости и передвигаться на машине без спецпропуска. С 12 апреля власти разрешили гражданам пермещаться внутри муниципалитетов на машине во время «беспропускного окна» с 10:00 до 16:00. На следующий день в мэрии Краснодара сообщили, что в это время местные жители могут посещать кладбища для ухода за могилами усопших родственников.

17 апреля губернатор Вениамин Кондратьев обратился к жителям края и сообщил, что так как пик эпидемии коронавируса еще не пройден, режим карантина продлевается до 30 апреля.

В постановлении, которое подписал Кондратьев в этот день, сказано, что с 18 по 26 апреля посещение гражданами кладбищ, расположенных на территории края будет ограничено. Исключение — погребение усопших . Запрет касается как работающих кладбищ, так и уже закрытых для захоронения. Эти меры позволят избежать массового скопления народа, которые в дни пасхальных праздников традиционно приезжают на кладбища помянуть успоших, пояснили в пресс-службе мэрии. В администрации города заявили, что в ночь на 18 апреля все 18 краснодарских кладбищ закроются, однако наведение порядка на них, например уборка мусора и покос сорняков, будет продолжатся.

Будут ли доступны для посещения кладбища в Родительский день (Радоницу) 28 апреля, станет известно позже. Решение примут в зависимости от эпидемиологической обстановки.

Напомним, 23 марта Вениамин Кондратьев по обращению митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора подписал постановление о том, что 28 апреля будет нерабочим днем в связи с Радоницей.