Краснодарцам разрешили посещать кладбища во время «беспропуского окна»

Краснодарский край

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В администрации Краснодара 13 апреля сообщили, что местные жители могут посещать кладбища во время «беспропускного окна» с 10:00 до 16:00

В Краснодарском крае вечером 31 марта из-за распространения коронавируса ввели карантин. Жителям региона запрещено выходить из дома без особой необходимости и передвигаться на машине без спецпропуска. Карантинный режим продлили до 18 апреля, но ввели некоторы послабления. В частности, с 12 апреля граждане могут передвигаться внутри муниципалитетов с 10:00 до 16:00 без спецпропуска, в это время в регионе работает «беспропускное окно».

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13 апреля в мэрии Краснодара сообщили, что во время «беспропускного окна» местные жители города могут посещать 18 городских кладбищ для ухода за могилами усопших родственников.

Как будет работать доступ на кладбища в Радоницу (Родительский день), пока неизвестно.

По словам мэра города Евгения Первышова, все будет зависеть от эпидемиологической обстановки в Краснодаре и от числа заболевших.

«Главная задача — не допустить столпотворений в этот день. При этом городские службы обязательно наведут на территории кладбищ санитарный порядок, обновят подъездные дороги», — сообщил Первышов на заседании городского оперативного штаба 13 апреля.

На Кубани Родительский день (Радоница) считается выходным. В 2020 году он приходится на вторник 28 апреля.

По информации департамента городского хозяйства и ТЭК, на территории кладбищ продолжаются работы по сбору мусора, покосу сорняков, удалению аварийных деревьев и вывозу крупногабаритного мусора. Кроме того, к Родительскому дню на территориях кладбищ дополнительно установили 20 контейнеров-«лодочек».

В мэрии озвучили, где будет проведен ямочный ремонт подъездных дорог к кладбищам:

  • по улице 2-я Линия — от улицы Славянской до Красных Партизан;
  • по улице Круговой — от улицы Красных Партизан до кладбища (с учетом верхних слоев на съезде с ул. Красных Партизан);
  • в 1-м отделении учхоза «Кубань»;
  • в хуторе Копанском — от улицы Березовой до хутора Новый;
  • улице Екатеринодарской — от улицы Средней до Народной;
  • улице Народной;
  • подъездной дороге к поселку Лазурный;
  • в поселке Лазурном по улице Советской — от улицы Октябрьской до кладбища;
  • в станице Старокорсунской в проезде от улицы Красной до Базарной;
  • в поселке Пашковском по улице Суворова — от улицы им. Гоголя до улицы им. Демченко.

Всю актуальную информацию об эпидемиологической обстановке и предпринимаемых в связи с этим мерах читайте в сюжете «Коронавирус. Главное», о ситуации в Краснодарском крае — в сюжете «Карантин на Кубани».

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