Краснодарцам разрешили посещать кладбища во время «беспропуского окна»
В администрации Краснодара 13 апреля сообщили, что местные жители могут посещать кладбища во время «беспропускного окна» с 10:00 до 16:00
В Краснодарском крае вечером 31 марта из-за распространения коронавируса ввели карантин. Жителям региона запрещено выходить из дома без особой необходимости и передвигаться на машине без спецпропуска. Карантинный режим продлили до 18 апреля, но ввели некоторы послабления. В частности, с 12 апреля граждане могут передвигаться внутри муниципалитетов с 10:00 до 16:00 без спецпропуска, в это время в регионе работает «беспропускное окно».
13 апреля в мэрии Краснодара сообщили, что во время «беспропускного окна» местные жители города могут посещать 18 городских кладбищ для ухода за могилами усопших родственников.
Как будет работать доступ на кладбища в Радоницу (Родительский день), пока неизвестно.
По словам мэра города Евгения Первышова, все будет зависеть от эпидемиологической обстановки в Краснодаре и от числа заболевших.
«Главная задача — не допустить столпотворений в этот день. При этом городские службы обязательно наведут на территории кладбищ санитарный порядок, обновят подъездные дороги», — сообщил Первышов на заседании городского оперативного штаба 13 апреля.
На Кубани Родительский день (Радоница) считается выходным. В 2020 году он приходится на вторник 28 апреля.
По информации департамента городского хозяйства и ТЭК, на территории кладбищ продолжаются работы по сбору мусора, покосу сорняков, удалению аварийных деревьев и вывозу крупногабаритного мусора. Кроме того, к Родительскому дню на территориях кладбищ дополнительно установили 20 контейнеров-«лодочек».
В мэрии озвучили, где будет проведен ямочный ремонт подъездных дорог к кладбищам:
- по улице 2-я Линия — от улицы Славянской до Красных Партизан;
- по улице Круговой — от улицы Красных Партизан до кладбища (с учетом верхних слоев на съезде с ул. Красных Партизан);
- в 1-м отделении учхоза «Кубань»;
- в хуторе Копанском — от улицы Березовой до хутора Новый;
- улице Екатеринодарской — от улицы Средней до Народной;
- улице Народной;
- подъездной дороге к поселку Лазурный;
- в поселке Лазурном по улице Советской — от улицы Октябрьской до кладбища;
- в станице Старокорсунской в проезде от улицы Красной до Базарной;
- в поселке Пашковском по улице Суворова — от улицы им. Гоголя до улицы им. Демченко.
Всю актуальную информацию об эпидемиологической обстановке и предпринимаемых в связи с этим мерах читайте в сюжете «Коронавирус. Главное», о ситуации в Краснодарском крае — в сюжете «Карантин на Кубани».
Все материалы по теме:
Читайте также
На какие даты перенесли громкие релизы-2020 в кино
Бизнесмен Артем Миронов о том, почему господдержка не панацея