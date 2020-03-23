На Кубани Радоницу объявили выходным днем

В Краснодарском крае 28 апреля официально объявили нерабочим днем в связи с Радоницей

Соответствующее постановление 23 марта подписал губернатор Вениамин Кондратьев по обращению митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора.

Глава региона поручил муниципальным властям обеспечить условия для проведения поминальных мероприятий, а полиции принять меры по обеспечению правопорядка при проведении мероприятий, сообщили в пресс-службе краевой администрации. Радоница — день поминовения усопших, он совершается на девятый день после Пасхи. Обычно в этот день после вечернего богослужения или после литургии совершается полная панихида, в которую включаются и пасхальные песнопения. Верующие посещают кладбище — помолиться об усопших.