На Кубани Радоницу объявили выходным днем

Краснодарский край

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В Краснодарском крае 28 апреля официально объявили нерабочим днем в связи с Радоницей

Соответствующее постановление 23 марта подписал губернатор Вениамин Кондратьев по обращению митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора.

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Глава региона поручил муниципальным властям обеспечить условия для проведения поминальных мероприятий, а полиции принять меры по обеспечению правопорядка при проведении мероприятий, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Радоница — день поминовения усопших, он совершается на девятый день после Пасхи. Обычно в этот день после вечернего богослужения или после литургии совершается полная панихида, в которую включаются и пасхальные песнопения. Верующие посещают кладбище — помолиться об усопших. 

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Напомним, что в крае до 1 мая действует ограничение на проведение массовых мероприятий с участием более ста человек в связи с пандемией коронавируса. Екатеринодарская епархия при этом не вводила ограничений на посещение церквей, однако сообщала, что в храмах региона принимаются меры дезинфекции: иконы, киоты, кресты и все контактные поверхности регулярно обрабатываются, помещения проветриваются и убираются; используются одноразовые стаканчики для запивки после причастия.

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