Выходной день на кладбище. Как проводят Радоницу в Краснодаре

Во вторник, 7 мая, россияне встречают Радоницу — день поминовения усопших. Русская православная церковь считает, что Радоница — это первый после Пасхи день общецерковного поминовения.

В России в этот день люди, и не только верующие, посещают кладбища, чтобы привести в порядок могилы и памятники, возложить цветы и вспомнить родственников.

На территории Краснодара сейчас действует 11 кладбищ — в поселке Индустриальном, хуторе Ленина, станице Старокорсунской, в поселке Белозерном, хуторе Восточном, хуторе Копанском, в поселке Северном, станице Елизаветинской, хуторе Новом, в учхозе «Кубань». Самое крупное — Славянское кладбище. К недействующим кладбищам города относятся Всесвятское, Таманское, Пашковское, Еврейское и Городское кладбище на улице Народной. Эти места закрыты для подхоронений, но доступны для посещения.

Славянское кладбище, открытое в 1965 году, занимает территорию около 200 га. Планируется, что в скором времени главное городское кладбище Краснодара начнет действовать в хуторе Копанском. Предполагается, что там не будет оградок, а все памятники будут изготавливать по единым стандартам. 19 апреля Югу.ру писали о том, что в России могут разрешить частные кладбища.