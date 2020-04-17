Компания «Россети Кубань» обеспечила резервным источником электроснабжения временный госпиталь для больных с коронавирусом в Энеме

17 апреля специалисты компании «Россети Кубань» установили дополнительный источник электроснабжения на территории временного госпиталя в поселке Энем, где будут лечить больных с коронавирусом

Коронавирус — смертельно опасный возбудитель ОРВИ, который передается воздушно-капельным путем и вызывает интоксикацию организма, а также проблемы с дыхательной и пищеварительной системами.

В России к 17 апреля зарегистрировали более 32 тыс. случаев заражения коронавирусом. В Адыгее на сегодняшний день на стационарном лечении находятся 73 человека, в амбулаториях — 40, выздоровели и выписаны 15 пациентов, скончались двое зараженных, в том числе врач одного из медицинских учреждений региона.