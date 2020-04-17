Компания «Россети Кубань» обеспечила резервным источником электроснабжения временный госпиталь для больных с коронавирусом в Энеме
17 апреля специалисты компании «Россети Кубань» установили дополнительный источник электроснабжения на территории временного госпиталя в поселке Энем, где будут лечить больных с коронавирусом
Коронавирус — смертельно опасный возбудитель ОРВИ, который передается воздушно-капельным путем и вызывает интоксикацию организма, а также проблемы с дыхательной и пищеварительной системами.
В России к 17 апреля зарегистрировали более 32 тыс. случаев заражения коронавирусом. В Адыгее на сегодняшний день на стационарном лечении находятся 73 человека, в амбулаториях — 40, выздоровели и выписаны 15 пациентов, скончались двое зараженных, в том числе врач одного из медицинских учреждений региона.
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14 апреля компания «Россети Кубань» установила дополнительные передвижные резервные источники снабжения электроэнергией (РИСЭ) в госпитале на базе Адыгейской республиканской клинической инфекционной больницы в Майкопе общей мощностью 400 кВА.
Резервы энергоснабжения были созданы и для другого крупного медучреждения — Адыгейской республиканской клинической больницы.
16 апреля глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов и гендиректор «Россети Кубань» Сергей Сергеев впо телефон обсудили вопросы надежности энергоснабжения важных социальных и инфраструктурных объектов на территории республики и договорились о тесном взаимодействии в борьбе с коронавирусом.
Из-за введенных ограничений на территории республики специалистам пришлось внести корректировки в намеченные планы ремонта и техобслуживания объектов электросетевого хозяйства. Там, где возможно, энергетики продолжают выполнение работ в соответствии с требованиями производства и санитарно-эпидемиологической безопасности, подчеркнули в пресс-службе компании.
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Так, 17 апреля был установлен дополнительный (резервный) источник электроснабжения мощностью 200 кВт на территории районной больницы в поселке Энем Тахтамукайского района на территории временного инфекционного госпиталя.
Энергетики продолжают обеспечивать дополнительными передвижными резервными источниками снабжения временные госпитали, которые разворачиваются на территории субъектов в зоне ответственности компании. Их можно будет использовать как запасной источник энергоснабжения для бесперебойной работы медучреждения.