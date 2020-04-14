«Россети Кубань» установили дополнительные резервные источники энергоснабжения для временного госпиталя в Адыгее

Партнерский Адыгея

Распечатать

Компания «Россети Кубань» установила дополнительные передвижные резервные источники снабжения электроэнергией (РИСЭ) в госпитале на базе Адыгейской республиканской клинической инфекционной больницы в Майкопе

Общая мощность источников составила 400 кВА, сообщили 14 апреля в пресс-службе компании. При необходимости эти энергоустановки могут использоваться как запасной источник питания для бесперебойной работы медучреждения.

Обращение с просьбой об обеспечении госпиталя резервным энергоснабжением в связи с установкой нового медицинского оборудования поступило от министерства экономического развития и торговли Республики Адыгея.

«Мы решили оперативно выделить из резервных запасов передвижные дизельные электростанции и взять на себя обеспечение резервным энергоснабжением важнейшего для республики медико-социального объекта. Хотя медучреждение находится на территории ответственности смежной электросетевой компании, в этот период мы не можем делить потребителей. Важно приложить максимум усилий, чтобы создать все условия для медиков», — отметил гендиректор компании «Россети Кубань» Сергей Сергеев.

АЭС, которой не было:

Ранее сотрудники Адыгейского филиала «Россети Кубань» отремонтировали резервную кабельную линию электропередачи напряжением 6 кВ, которая снабжала другое крупное медучреждение и временный госпиталь — Адыгейскую республиканскую клиническую больницу. Кабельная линия электропередачи протяженностью 5,6 км соединяет больницу с узловой подстанцией «Северная», расположенной на севере Майкопа.

Теперь медучреждение оснащено несколькими полноценными дополнительными источниками энергопитания — это значительно повышает надежность и бесперебойность электроснабжения соцобъекта.

Кубаньэнерго Майкоп Медицина Энергетика

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Краснодаре сгорели рыночные павильоны
В Адыгее в ДТП погиб водитель из Краснодара
Путин поручил оказать поддержку российским некоммерческим организациям, которые помогают гражданам во время коронавируса
Под Краснодаром загорелся торговый центр
Роспотребнадзор объяснил, как правильно питаться во время режима самоизоляции и карантина
Симфонический оркестр Сочи выступил с концертом из дома

Лента новостей

Реклама на портале