Компания «Россети Кубань» установила дополнительные передвижные резервные источники снабжения электроэнергией (РИСЭ) в госпитале на базе Адыгейской республиканской клинической инфекционной больницы в Майкопе

Общая мощность источников составила 400 кВА, сообщили 14 апреля в пресс-службе компании. При необходимости эти энергоустановки могут использоваться как запасной источник питания для бесперебойной работы медучреждения.

Обращение с просьбой об обеспечении госпиталя резервным энергоснабжением в связи с установкой нового медицинского оборудования поступило от министерства экономического развития и торговли Республики Адыгея.

«Мы решили оперативно выделить из резервных запасов передвижные дизельные электростанции и взять на себя обеспечение резервным энергоснабжением важнейшего для республики медико-социального объекта. Хотя медучреждение находится на территории ответственности смежной электросетевой компании, в этот период мы не можем делить потребителей. Важно приложить максимум усилий, чтобы создать все условия для медиков», — отметил гендиректор компании «Россети Кубань» Сергей Сергеев.