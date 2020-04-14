«Россети Кубань» установили дополнительные резервные источники энергоснабжения для временного госпиталя в Адыгее
Компания «Россети Кубань» установила дополнительные передвижные резервные источники снабжения электроэнергией (РИСЭ) в госпитале на базе Адыгейской республиканской клинической инфекционной больницы в Майкопе
Общая мощность источников составила 400 кВА, сообщили 14 апреля в пресс-службе компании. При необходимости эти энергоустановки могут использоваться как запасной источник питания для бесперебойной работы медучреждения.
Обращение с просьбой об обеспечении госпиталя резервным энергоснабжением в связи с установкой нового медицинского оборудования поступило от министерства экономического развития и торговли Республики Адыгея.
«Мы решили оперативно выделить из резервных запасов передвижные дизельные электростанции и взять на себя обеспечение резервным энергоснабжением важнейшего для республики медико-социального объекта. Хотя медучреждение находится на территории ответственности смежной электросетевой компании, в этот период мы не можем делить потребителей. Важно приложить максимум усилий, чтобы создать все условия для медиков», — отметил гендиректор компании «Россети Кубань» Сергей Сергеев.
АЭС, которой не было:
Ранее сотрудники Адыгейского филиала «Россети Кубань» отремонтировали резервную кабельную линию электропередачи напряжением 6 кВ, которая снабжала другое крупное медучреждение и временный госпиталь — Адыгейскую республиканскую клиническую больницу. Кабельная линия электропередачи протяженностью 5,6 км соединяет больницу с узловой подстанцией «Северная», расположенной на севере Майкопа.
Теперь медучреждение оснащено несколькими полноценными дополнительными источниками энергопитания — это значительно повышает надежность и бесперебойность электроснабжения соцобъекта.