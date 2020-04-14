На въездах в Краснодар образовались 10-балльные пробки

Краснодарский край

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В Краснодаре в «беспропускное окно» снова образовались крупные пробки на въездах в город

В Краснодарском крае с вечера 31 марта из-за распространения коронавируса действует карантин, который с послаблениями продлили до 18 апреля. Жителям региона запрещено выходить из дома без особой необходимости и передвигаться на машине без спецпропуска. С 12 апреля людям позволили свободно ездить на машинах внутри муниципалитетов с 10:00 до 16:00. При этом в другие часы передвигаться без пропуска по-прежнему запрещено.

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По данным сервиса «Яндекс.Пробки», с утра 14 апреля Тургеневское шоссе в сторону центра, улица Суворова из центра, улица Тургенева к Кубанской Набережной, а также Восточный обход к Мачуги встали в 10-балльную пробку. Затор в 9 баллов образовался на улице Уральской.

Протяженность пробки на Восточном обходе составляет 8 км — машины стоят до улицы Горячеключевской. По оценкам аналитиков «Яндекса», такая ситуация — самая затрудненная за всю последнюю неделю.

В редакцию Юга.ру подписчик прислал видео пробки. Мужчина работает водителем в фирме, ежедневно поставляющей товар в торговые сети. Из-за сегодняшней пробки уже пошли сильные опоздания по графику поставок ко времени, которое назначается каждой машине заранее.

По данным на 12:21, в пробке по Тургеневскому шоссе от улицы Шоссейной до Калинина протяженностью 4,6 км можно потерять 3 часа 29 минут, что на 2 часа 18 минут больше обычного.

Смотрите онлайн-карту:

Кроме того, плотное движение на улице Калинина в районе станицы Елизаветинской. Загруженность дороги перед въездом в населенный пункт составляет 5 баллов, что на 5 баллов выше обычного. Машины движутся со скоростью 2 км/ч.

В целом в городе сейчас пробки обычные для этого времени суток и дня недели — 3 балла. Ожидается, что они останутся на этом уровне в ближайшие 4 часа.

Автомобили Карантин Краснодар Пробки

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