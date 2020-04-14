В больницах Кубани появилось 12 новых аппаратов ИВЛ

Для медучреждений Краснодара, Сочи и Новороссийска в апреле закупили новые аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ)

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила пандемию коронавируса. После этого министерство здравоохранения Кубани регулярно отчитывалось, что жители края проходят проверку на коронавирус, все люди с подозрением на него изолированы в спецбоксы. Кроме того, власти региона не раз подчеркивали готовность больниц принимать пациентов и говорили о наличии медоборудования.

27 марта в министерстве рассказали порталу Юга.ру, что в медицинских учреждениях края числится более 950 аппаратов ИВЛ, и будут закупаться новые аппараты.

14 апреля в пресс-службе ведомства сообщили, что к 15 апреля в больницах Краснодара и Новороссийска появится 10 аппаратов ИВЛ, а до 20 апреля еще два аппарата установят аппарата в инфекционной больнице №2 Сочи.

Всего до конца апреля в регионе установят 25 аппаратов ИВЛ. На эти цели выделено около 96 млн из краевого и федерального бюджета.

Как сообщили в пресс-службе администрации края, также власти сейчас рассматривают вопрос о закупке 100 аппаратах ИВЛ у компании «Концерн радиоэлектронные технологии» за 133 млн рублей из краевой казны.

Как писали Юга.ру, на сегодняшний день кронавирус в Краснодарском крае нашли у 215 человек. Один мужчина и две женщины скончались. Восемь человек находятся в тяжелом состоянии — четверо в сочинской инфекционной больнице № 2 и столько же в краснодарской СКИБ.

Всю актуальную информацию об эпидемиологической обстановке и предпринимаемых в связи с этим мерах читайте в сюжете «Коронавирус. Главное», о ситуации в Краснодарском крае — в сюжете «Карантин на Кубани».