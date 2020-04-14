На Кубани за сутки коронавирус нашли у 5 человек

Коронавирус — смертельно опасный возбудитель ОРВИ, который передается воздушно-капельным путем и вызывает интоксикацию организма, а также проблемы с дыхательной и пищеварительной системами. ВОЗ 11 марта объявила пандемию коронавируса. В России к 14 апреля зарегистрировали 2 тыс. 774 новых случая заражения COVID-19, за сутки умерли 22 человека. К моменту написания новости заражены 21 тыс. 102 человека в 82 регионах России.

Оперативный штаб Москвы в своих соцсетях сообщил, что в Краснодарском крае за сутки заболели пять человек. По данным кубанского оперштаба, всего в регионе 215 больных. У троих коронавирус диагностировали в Краснодаре, у двоих — в Сочи, среди них двое мужчин и три женщины. Возраст больных — от 20 до 62 лет.

Один мужчина и две женщины скончались. Восемь человек находятся в тяжелом состоянии — четверо в сочинской инфекционной больнице № 2 и столько же в краснодарской СКИБ. Выписали из медучреждений 40 пациентов. На сегодняшний день с подозрением на COVID-19 обратились 956 человек, в том числе 156 детей. В стационарах остается 361 пациент, из них 55 детей. В обсерваторах разместили 211 человек: 41 — в Краснодаре, 165 — в Сочи, 5 — в станице Голубицкой. Их состояние удовлетворительное.

Дома под наблюдением врачей поликлиник находятся 4 тыс. 25 человек. Лаборатории Роспотребнадзора провели 20 тыс. 920 исследований на инфекцию, учреждения минздрава — 13 тыс. 567, в том числе 1 тыс. 595 за последние сутки.