Роспотребнадзор объяснил, как правильно питаться во время режима самоизоляции и карантина

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

14 апреля Роспотребнадзор опубликовал принципы рациона для людей, находящихся на самоизоляции

Напомним, из-за распространения коронавируса президент Владимир Путин объявил неделю с 28 марта до 5 апреля нерабочей и попросил жителей страны оставаться дома. Некоторые регионы России стали переходить на режим добровольной самоизоляции, а на Кубани 31 марта объявили карантин. Позже нерабочие дни в России продлили до 30 апреля, а карантин на Кубани — по меньшей мере до 18 апреля.

Читайте также:

На сайте Роспотребнадзора 14 апреля сообщили, что Федеральный исследовательский центр (ФИЦ) питания, биотехнологии и безопасности пищи разработал принципы рациона для лиц, находящихся в режиме самоизоляции или карантина в домашних условиях.

Специалисты рекомендуют употреблять во время карантина больше витаминов и низкокалорийных продуктов, ограничить употребление жиров, сахара, газированных и сокосодержащих напитков.

Читайте также:

Также, следует избегать мучных изделий и продукции из переработанного мяса.

Ежедневное меню должно состоять из трех основных приемов пищи и пары перекусов. Питаться следует часто, но небольшими порциями, добавил телеканал «360».

Всю актуальную информацию об эпидемиологической обстановке и предпринимаемых в связи с этим мерах читайте в сюжете «Коронавирус. Главное», о ситуации в Краснодарском крае — в сюжете «Карантин на Кубани».

Еда Здравоохранение Карантин Коронавирус Продукты питания Роспотребнадзор Советы Эпидемии

Все материалы по теме:

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Краснодаре сгорели рыночные павильоны
В Адыгее в ДТП погиб водитель из Краснодара
Путин поручил оказать поддержку российским некоммерческим организациям, которые помогают гражданам во время коронавируса
Под Краснодаром загорелся торговый центр
Роспотребнадзор объяснил, как правильно питаться во время режима самоизоляции и карантина
Симфонический оркестр Сочи выступил с концертом из дома

Лента новостей

Реклама на портале