Роспотребнадзор объяснил, как правильно питаться во время режима самоизоляции и карантина

14 апреля Роспотребнадзор опубликовал принципы рациона для людей, находящихся на самоизоляции

Напомним, из-за распространения коронавируса президент Владимир Путин объявил неделю с 28 марта до 5 апреля нерабочей и попросил жителей страны оставаться дома. Некоторые регионы России стали переходить на режим добровольной самоизоляции, а на Кубани 31 марта объявили карантин. Позже нерабочие дни в России продлили до 30 апреля, а карантин на Кубани — по меньшей мере до 18 апреля.

На сайте Роспотребнадзора 14 апреля сообщили, что Федеральный исследовательский центр (ФИЦ) питания, биотехнологии и безопасности пищи разработал принципы рациона для лиц, находящихся в режиме самоизоляции или карантина в домашних условиях.

Специалисты рекомендуют употреблять во время карантина больше витаминов и низкокалорийных продуктов, ограничить употребление жиров, сахара, газированных и сокосодержащих напитков.

Также, следует избегать мучных изделий и продукции из переработанного мяса. Ежедневное меню должно состоять из трех основных приемов пищи и пары перекусов. Питаться следует часто, но небольшими порциями, добавил телеканал «360».