Почему она ржавая? Жителей Новороссийска возмутил новый арт-объект на набережной города

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото из телеграм-канала администрации Новороссийска
    © Скриншот фото из телеграм-канала администрации Новороссийска

В Новороссийске установили скульптуру о любви к городу с «ржавыми» элементами

4 сентября пресс-служба администрации Новороссийска сообщила, что на набережной в районе морского вокзала установили новый арт-объект. Скульптуру поставили в преддверии Дня города, который прошел 12 сентября. 

Арт-объект длиной 8,6 метра и шириной 3 метра выполнен в виде надписи «Новороссийск» на стальных волнах оранжево-коричневого цвета. Рядом установлены сердце и якорь.

По словам властей, объект — это «настоящее признание в любви родному городу», которое может стать «украшением набережной». Однако некоторые новороссийцы усомнились в красоте скульптуры.

«Оформление в виде волн и якоря вызывает вопросы: почему цвет будто ржавый? На фото получается не очень привлекательно. Собираются ли эти волны покрыть каким-нибудь более приятным цветом? Допустим, синим», — рассказала жительница Новороссийска изданию «Блокнот». 

Негативные комментарии есть и под публикацией администрации города во «ВКонтакте»:

«Ржавая основа, на которых стоят буквы прям точно подчеркивает реальное состояние города…»

Голые балерины, торт-метеорит, клубника с огурцом:

14 сентября власти Новороссийска рассказали изданию «Подъем», что волны и якорь не ржавые, а выполнены из специальной кортеновой стали:

«Благодаря особому составу кортеновая сталь обладает уникальной способностью самостоятельно формировать на поверхности защитный слой, способный предотвращать коррозию. Это особенно важно было учесть, поскольку скульптура установлена вблизи моря, где влажная среда и соленый морской воздух могут значительно повлиять на сохранность металлических деталей композиции».

Как писали Юга.ру, в апреле ростовчане раскритиковали скульптуры, созданные из стволов спиленных деревьев. Они потребовали высадить новые, а не заниматься «ЖКХ-артом».

Благоустройство Город Новороссийск общество

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