В Музыкальном микрорайоне Краснодара на месяц ограничат движение. Где именно?

Краснодарский край

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  • © Андрей Малеваный Юга.ру
    © Андрей Малеваный Юга.ру

В Краснодаре почти на месяц ограничат проезд на перекрестке улиц Российской и Кухаренко

Департамент транспорта Краснодара сообщил в своем телеграм-канале, что 17 сентября ограничат проезд на пересечении улиц Российской и Кухаренко. Схема проезда изменится из-за реконструкции улицы Есенина — строители будут прокладывать новые коммуникации.

На время работ при движении по улице Российской в сторону Солнечной для проезда на перекрестке останется только одна полоса. Кроме того, на этом участке временно запретят левый поворот.

Ограничения будут действовать до 15 октября. Автомобилистов просят заранее планировать маршрут с учетом изменений.

Схема проезда

Схема проезда

Напомним, что ранее власти Краснодара обещали приступить к укладке асфальта на Есенина в июне после затянувшихся работ с неучтенными сетями, ливневками и электрикой. Реконструкция улицы за 1 млрд рублей предполагает расширение дороги до трех полос, обустройство тротуаров, велодорожек и освещения.

Работы стартовали в апреле 2025 года, а завершение финального этапа (от Гомельской до Петра Метальникова) сдвинули на февраль 2028 года. Подрядчиком выступает ООО «Веста», фигурировавшее в антикоррупционном иске прокуратуры и скандале с нецелевым расходованием средств при строительстве трамвайной линии на Московской.

Как писали Юга.ру, на развитие дорог Краснодара до 2035 года направят 150 млрд рублей.

Автомобили Город Дороги Инфраструктура Краснодар Музыкальный микрорайон Ремонт дорог Транспорт

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