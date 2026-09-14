В Музыкальном микрорайоне Краснодара на месяц ограничат движение. Где именно?

В Краснодаре почти на месяц ограничат проезд на перекрестке улиц Российской и Кухаренко

Департамент транспорта Краснодара сообщил в своем телеграм-канале, что 17 сентября ограничат проезд на пересечении улиц Российской и Кухаренко. Схема проезда изменится из-за реконструкции улицы Есенина — строители будут прокладывать новые коммуникации.



На время работ при движении по улице Российской в сторону Солнечной для проезда на перекрестке останется только одна полоса. Кроме того, на этом участке временно запретят левый поворот.

Ограничения будут действовать до 15 октября. Автомобилистов просят заранее планировать маршрут с учетом изменений.