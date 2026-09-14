В Музыкальном микрорайоне Краснодара на месяц ограничат движение. Где именно?
В Краснодаре почти на месяц ограничат проезд на перекрестке улиц Российской и Кухаренко
Департамент транспорта Краснодара сообщил в своем телеграм-канале, что 17 сентября ограничат проезд на пересечении улиц Российской и Кухаренко. Схема проезда изменится из-за реконструкции улицы Есенина — строители будут прокладывать новые коммуникации.
На время работ при движении по улице Российской в сторону Солнечной для проезда на перекрестке останется только одна полоса. Кроме того, на этом участке временно запретят левый поворот.
Ограничения будут действовать до 15 октября. Автомобилистов просят заранее планировать маршрут с учетом изменений.
Напомним, что ранее власти Краснодара обещали приступить к укладке асфальта на Есенина в июне после затянувшихся работ с неучтенными сетями, ливневками и электрикой. Реконструкция улицы за 1 млрд рублей предполагает расширение дороги до трех полос, обустройство тротуаров, велодорожек и освещения.
Работы стартовали в апреле 2025 года, а завершение финального этапа (от Гомельской до Петра Метальникова) сдвинули на февраль 2028 года. Подрядчиком выступает ООО «Веста», фигурировавшее в антикоррупционном иске прокуратуры и скандале с нецелевым расходованием средств при строительстве трамвайной линии на Московской.
Как писали Юга.ру, на развитие дорог Краснодара до 2035 года направят 150 млрд рублей.