Под Краснодаром на АЗС загорелась канистра с бензином в багажнике машины

На заправке в станице Новотитаровской в багажнике автомобиля вспыхнула пластиковая емкость с топливом

14 сентября телеграм-канал Kub Mash сообщил, что на АЗС в станице Новотитаровской в багажнике машины загорелась канистра с бензином. По словам очевидцев, находившиеся рядом водители вытащили горящую тару из автомобиля и отбросили ее в кусты, предотвратив взрыв и пожар на самой заправке.

Читайте также: Юг России оказался среди регионов с самым низким наличием топлива на АЗС

Информации о пострадавших и повреждениях автомобиля нет.



Ранее, 4 сентября, возгорание произошло на АЗС в Кореновском районе Кубани. Во время заправки мужчина пытался перелить топливо в пластиковые канистры. Внезапно произошла вспышка, после чего загорелся заправочный пистолет.