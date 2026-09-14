Под Краснодаром на АЗС загорелась канистра с бензином в багажнике машины
На заправке в станице Новотитаровской в багажнике автомобиля вспыхнула пластиковая емкость с топливом
14 сентября телеграм-канал Kub Mash сообщил, что на АЗС в станице Новотитаровской в багажнике машины загорелась канистра с бензином.
По словам очевидцев, находившиеся рядом водители вытащили горящую тару из автомобиля и отбросили ее в кусты, предотвратив взрыв и пожар на самой заправке.
Информации о пострадавших и повреждениях автомобиля нет.
Ранее, 4 сентября, возгорание произошло на АЗС в Кореновском районе Кубани. Во время заправки мужчина пытался перелить топливо в пластиковые канистры. Внезапно произошла вспышка, после чего загорелся заправочный пистолет.
Как писали Юга.ру, Роспотребнадзор признал незаконным отказ АЗС продавать бензин в канистры.
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