В Сочи из-за угрозы атаки безэкипажных катеров закрыли все пляжи и набережные

Краснодарский край

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  • © Фото Марии Карагёзовой, Юга.ру
    © Фото Марии Карагёзовой, Юга.ру

Мэр Сочи объявил об угрозе БЭК: доступ к пляжам и набережным временно ограничен

14 сентября в 14:43 мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил, что в городе объявили угрозу применения безэкипажных катеров (БЭК). Из-за этого на курорте ограничили доступ к пляжам и набережным.

Спасатели и сотрудники охраны предупреждают о возможной опасности с помощью громкоговорителей. Прошунин обратился к отдыхающим с просьбой принять меры предосторожности.

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Напомним, ночью 14 сентября Сочи подвегся атаке БПЛА. Пострадали пять человек, включая ребенка. Повреждения получили три частных жилых дома.

В аэропорту Сочи несколько раз вводили ограничения на полеты из-за атаки БПЛА. Многие пассажиры ждут вылета больше двух суток.

Как писали Юга.ру, 13 сентября в Славянске-на-Кубани после атаки БПЛА загорелось предприятие.

Безопасность СВО Сочи

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В Сочи из-за угрозы атаки безэкипажных катеров закрыли все пляжи и набережные
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