В Сочи из-за угрозы атаки безэкипажных катеров закрыли все пляжи и набережные
Мэр Сочи объявил об угрозе БЭК: доступ к пляжам и набережным временно ограничен
14 сентября в 14:43 мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил, что в городе объявили угрозу применения безэкипажных катеров (БЭК). Из-за этого на курорте ограничили доступ к пляжам и набережным.
Спасатели и сотрудники охраны предупреждают о возможной опасности с помощью громкоговорителей. Прошунин обратился к отдыхающим с просьбой принять меры предосторожности.
Напомним, ночью 14 сентября Сочи подвегся атаке БПЛА. Пострадали пять человек, включая ребенка. Повреждения получили три частных жилых дома.
В аэропорту Сочи несколько раз вводили ограничения на полеты из-за атаки БПЛА. Многие пассажиры ждут вылета больше двух суток.
Как писали Юга.ру, 13 сентября в Славянске-на-Кубани после атаки БПЛА загорелось предприятие.