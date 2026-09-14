В Сочи из-за угрозы атаки безэкипажных катеров закрыли все пляжи и набережные

Мэр Сочи объявил об угрозе БЭК: доступ к пляжам и набережным временно ограничен

14 сентября в 14:43 мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил, что в городе объявили угрозу применения безэкипажных катеров (БЭК). Из-за этого на курорте ограничили доступ к пляжам и набережным.

Спасатели и сотрудники охраны предупреждают о возможной опасности с помощью громкоговорителей. Прошунин обратился к отдыхающим с просьбой принять меры предосторожности.