Ветераны смогут ездить по России без билета

В феврале РЖД ввела бесплатный проезд на поездах для ветеранов Великой Отечественной войны

С 2020 года для поездок по России ветеранам Великой Отечественной войны и их сопровождающим больше не придется покупать билет, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора ОАО «Российские железные дороги» Олега Белозерова.

«В Российских железных дорогах, ФПК и подразделениях принято решение о бесплатной перевозке ветеранов с одним сопровождающим не только в течение этого года, это решение будет действовать всегда», — процитировал Белозерова телеканал «360» .

Отметим, что по данным Минтруда на 1 апреля 2019 года, в стране проживало 1,28 млн ветеранов Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним . Так, инвалидов, участников войны и лиц, работавших на объектах противовоздушной обороны в период войны, ведомство насчитало 75 тыс. 495 человек. Кроме того, в России проживало более 96 тыс. жителей блокадного Ленинграда, свыше 100 тыс. узников фашизма, 240 тыс. вдов инвалидов и участников Великой Отечественной войны, а также 762,6 тыс. тружеников тыла.

Юга.ру писали, что в 2020 году ветеранам выплатят по 75 тыс. рублей в честь 75-летия Победы. Кроме того, президент Владимир Путин пообещал открыть в стране архивный центр о войне.

Напомним, в январе этого года экс-министр просвещения России Ольга Васильева поддержала предложение писать слово «ветеран» с заглавной буквы.