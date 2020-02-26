В России ветеранам на 9 Мая подарят кнопочные телефоны
В Минкомсвязи РФ в конце февраля рассказали о том, что ветеранам Великой Отечественной войны в День Победы выдадут кнопочные сотовые телефоны
Телефоны и услуги связи предоставят ветеранам за счет операторов, сообщил «Известиям» источник, близкий к Минкомсвязи. Он рассказал, что разговор об этом обсуждался на встрече представителей ведомства с сотовыми операторами.
В пресс-службе Минкомсвязи подтвердили, что ведется работа по организации такого проекта.
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«Известия» пишут, что телефоны для ветеранов будут с крупными кнопками и хорошо различимыми элементами на экранах, так как именно такие аппараты лучше всего подходят для пожилых людей.
Состав пакета услуг еще обсуждается. Однако известно, что ветераны смогут бесплатно звонить в экстренные службы и волонтерам, которые будут прикреплены к пожилым абонентам.
Ведущий аналитик компании Mobile Research Group, которая занимается исследованием российского рынка мобильных терминалов, Эльдар Муртазин рассказал, что покупка телефонов в рамках этого проекта обойдется операторам до 48 млн рублей, а себестоимость услуг связи в зависимости от наполнения пакета составит 50–80 млн рублей в год. Муртазин добавил, что представление о том, что кнопочные телефоны покупают лишь пожилые люди, ошибочно: на них приходится не больше 10% продаж.
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Телеканал «360» напомнил, что по состоянию на ноябрь 2019 года в России проживали 60,8 тыс. участников и инвалидов Великой Отечественной войны. Приравненных к ним лиц и членов семей было около 1 млн 89 тыс. человек.
Юга.ру писали о нескольких проектах, приуроченных к 75-летнему юбилею Победы, который отметят в 2020 году. Так, в феврале РЖД ввела бесплатный проезд на поездах для ветеранов Великой Отечественной войны. Кроме того, ветеранам войн и приравненным к ним лицам весной выплатят по 75 тыс. рублей. Также в России разрабатывают пилотный проект «Туризм для граждан старшего поколения». Это будет туристический маршрут для пенсионеров по местам боевой славы. А В Краснодаре в 2020 году собираются отремонтировать жилье 122 ветеранов.
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