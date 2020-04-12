МФЦ Краснодарского края возобновят работу
В Краснодарском крае с 13 апреля по предварительной записи начнут работать многофункциональные центры
Многофункциональные центры Краснодарского края с 24 марта не пускали посетителей без предварительной записи из-за распространения коронавируса. С 31 марта в регионе ввели карантин, который продлили до 18 апреля, но с некоторыми послаблениями.
В течение трех недель МФЦ не пускали внутрь посетителей без записи, а результаты государственных и муниципальных услуг выдавали в порядке живой очереди, но с ограничением количества людей, одновременно находящихся в зале.
В пресс-службе администрации края 12 апреля рассказали, что пока не будет работать офис в ТРЦ «Красная Площадь» на улице Покрышкина. Результаты услуг по документам, поданным в этот МФЦ, можно будет получить на улице Зиповской, 5 в павильоне №1. Также не работает офис в ТРЦ «OZ МОЛЛ» на улице Крылатой. Документы, поданные в этот офис, можно получить на улице Леваневского, 174.
Все, кто предварительно записался в офисы на улицах Покрышкина или Крылатой, должны повторно записаться в другие офисы.
Предварительно записаться можно по телефону контактного центра: 8-800-30-23-444 или через единый портал МФЦ после авторизации в личном кабинете. Контактный центр будет работать с понедельника по субботу с 9:00 до 18:00, воскресенье — выходной.
Результаты будут выдавать в порядке живой очереди с ограничением количества людей в зале.
Все материалы по теме:
Читайте также
Статьи ПартнерскийКино — космос. Гагарин, Леонов, Армстронг и еще 9 примеров героизма ко Дню космонавтики
Тематический обзор кино вместе с цифровым видеосервисом Wink от «Ростелекома»
Франция, Хорватия, Мексика — туда пока нельзя ехать, но можно смотреть на пляж онлайн