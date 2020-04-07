Полиция Краснодара поймала мужчину, который пытался продать спецпропуск на машину

Краснодарские полицейские в апреле задержали мужчину, который собирался продать спецпропуск, дающий право ездить по краю во время карантина по коронавирусу

В Краснодарском крае из-за распространения коронавируса 31 марта ввели карантин, который продлится до 12 апреля. Местным жителям запрещено выходить из дома без особой необходимости и передвигаться на машине без спецпропуска. На время карантина в регионе ввели систему спецпропусков для транспорта. На въездах в краевую столицу начали проверять прописку, а 3 апреля на всех девяти въездах установили специальные щиты, на которых сказано, что въезд в город запрещен для автотранспорта и граждан без пропуска.

В пресс-службе УМВД по Краснодару 7 апреля сообщили, что полицейские проверили информацию из соцсетей и задержали на улице Кубанской Набережной 31-летнего местного жителя, который за 7 тыс. рублей пытался продать пропуск для езды по территории края. Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 327 УК РФ (Покушение на подделку официального документа). Ему грозит до двух лет лишения свободы. Дома у мужчины прошли следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В пресс-службе мэрии города уточнили, что согласно номеру спецпропуска, его выдала администрация одного из районов города сотруднику предприятия. В администрации Краснодара уточнили, что ее сотрудники вместе с полицией ежедневно проверяют соцсети и сайты объявлений в поисках мошенников, продающих спецпропуска.