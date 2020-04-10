На Кубани за нарушение карантина оштрафовали более 800 человек и наказали более 50 предприятий

В судах Краснодарского края к 9 апреля рассмотрели более 900 дел о нарушении режима самоизоляции, по 98% протоколов выписаны штрафы

Карантин на Кубани действует с 31 марта, его продлили по меньшей мере до 12 апреля. Режим запрещает выходить и выезжать из дома без особых причин. Среди них — поход в магазин или аптеку, поездка на работу по спецпропуску, выгул собаки или вынос мусора, а также экстренные обстоятельства. Нарушителям грозит штраф — от 15 до 40 тыс. рублей. 8 апреля в Краснодарском краевом суде рассказывали о тысяче поступивших в суды края протоколах за нарушение статьи 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). К 9 апреля количество протоколов составило более 1300.

«В суды края поступило более 1300 дел об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ. Из них рассмотрено более 900. Наказание в виде административного штрафа назначено 831 физическому лицу. Приостановлена деятельность 59 предприятий. 17 дел прекращено судами за отсутствием в действиях состава административного правонарушения», — сообщили в пресс-службе крайсуда. Общая сумма штрафов не уточняется. Среди прекращенных — протокол против жителя Крымска, который вез беременную жену к врачу; протокол против мужчины из Краснодара, который входит в состав мобильной группы по контролю за соблюдением ограничительных мер (протокол на него составили, когда он направлялся на работу за спецпропуском); протокол против ИП из Приморско-Ахтарска, составленный несмотря на то, что предприятие находилось в перечне организаций, чья деятельность допустима в период карантина.