Более тысячи протоколов за нарушение карантина поступило в суды Кубани

Карантин на Кубани действует с 31 марта, его продлили по меньшей мере до 12 апреля. Режим запрещает выходить и выезжать из дома без особых причин. Среди них — поход в магазин или аптеку, поездка на работу по спецпропуску, выгул собаки или вынос мусора, а также экстренные обстоятельства.

Как рассказали порталу Юга.ру в краевом суде, к 8 апреля в суды региона поступило более тысячи протоколов за нарушение статьи 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Протоколы по этой статье составляют полицейские. Они в составе мобильных групп проверяют соблюдение жителями Кубани карантинного режима: обращаются на улицах, в пешеходных зонах к прохожим, спрашивают о причине, по которой они вышли из дома. В Краснодаре, к примеру, для этого задействовано более 160 пеших и автомобильных наружных нарядов патрульно-постовой и дорожно-патрульной служб. По данным мэрии города, только за последние сутки патрули проверили обоснованность нахождения на улице 460 человек. Большинство тех, кто нарушил условия самоизоляции, получили устное предупреждение, на 87 составили административные протоколы.