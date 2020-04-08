Более тысячи протоколов за нарушение карантина поступило в суды Кубани
С момента введения карантина на территории Краснодарского края в суды региона поступило более тысячи протоколов за нарушение режима
Карантин на Кубани действует с 31 марта, его продлили по меньшей мере до 12 апреля. Режим запрещает выходить и выезжать из дома без особых причин. Среди них — поход в магазин или аптеку, поездка на работу по спецпропуску, выгул собаки или вынос мусора, а также экстренные обстоятельства.
Как рассказали порталу Юга.ру в краевом суде, к 8 апреля в суды региона поступило более тысячи протоколов за нарушение статьи 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Протоколы по этой статье составляют полицейские. Они в составе мобильных групп проверяют соблюдение жителями Кубани карантинного режима: обращаются на улицах, в пешеходных зонах к прохожим, спрашивают о причине, по которой они вышли из дома. В Краснодаре, к примеру, для этого задействовано более 160 пеших и автомобильных наружных нарядов патрульно-постовой и дорожно-патрульной служб. По данным мэрии города, только за последние сутки патрули проверили обоснованность нахождения на улице 460 человек. Большинство тех, кто нарушил условия самоизоляции, получили устное предупреждение, на 87 составили административные протоколы.
Напомним, в соответствии со вступившими в силу 1 апреля поправками, за нарушение по статье 6.3 КоАП РФ физлицам грозит штраф от 15 до 40 тыс. рублей, предприниматели могут быть оштрафованы на сумму от 50 до 150 тыс. рублей, а компании — на сумму до полумиллиона рублей. Штрафы предусмотрены в случае, если действия обвиняемых не привели к заражению коронавирусной инфекцией других людей. При заражении посторонних ответственность увеличивается до полумиллиона рублей — для граждан и до миллиона — для юрлиц.
Кроме того, на нарушителей режима самоизоляции могут составить протоколы по ст. 19.4 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего надзор). В управлении региональной безопасности администрации Краснодарского края пояснили, что кроме полиции протоколы по этой статье могут составить также сотрудники Ропотребнадзора. Специалисты управления проверяют объекты потребительской сферы на предмет соблюдения правил карантина.
Общей статистики по количеству составленных в крае протоколов по обеим статьям нет. В ГУ МВД по Краснодарскому краю общую цифру не назвали, сославшись на то, что каждый район фиксирует ее самостоятельно.
На момент выхода новости количество зараженных коронавирусом в мире составило 1 млн 495 тыс. человек, число смертей превысило 87 тысяч, выздоровели более 317 тыс. заболевших. В России зарегистрировано 8 тыс. 672 инфицированных, из них умерли 63 человека, 580 выздоровели. В Краснодарском крае коронавирус обнаружили у 85 человек, один пациент скончался.
Все материалы по теме: