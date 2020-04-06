Больницу Горячего Ключа переоборудуют под межрайонный госпиталь для пациентов с коронавирусом
Главврач горбольницы Горячего Ключа Виктор Дегтярев сообщил, что с 7 апреля медучреждение будет работать как госпиталь для пациентов, которых обследуют и лечат от коронавируса
С 31 марта в Краснодарском крае для предотвращения угрозы распространения коронавируса ввели карантин, который продлен до 12 апреля.
В регионе заболевание диагностировали у 50 человек, из них 11 случаев выявили за последние сутки. Инфицированные находятся в Новороссийске, Краснодаре, Сочи и Геленджике. Всего в больницы края с подозрением на COVID-19 обратились 640 человек, в том числе 113 детей. На стационарном лечении остаются 247 пациентов, включая 58 детей.
30 марта на входе в краевую клиническую больницу № 1 в Краснодаре появились палатки для первичного осмотра пациентов с подозрением на коронавирус, а 1 апреля краевая специализированная клиническая инфекционная больница перешла на режим госпиталя и стала принимать только пациентов с подозрением на инфекцию.
6 апреля в инстаграме горбольницы Горячего Ключа главврач Виктор Дегтярев также рассказал о грядущих изменениях в работе во время карантина.
«С 7 апреля наш стационар, наша больница становится межрайонным инфекционным госпиталем, где будет осуществляться лечение пациентов четырех районов с подозрением на коронавирусную инфекцию и заболевших коронавирусной инфекцией», — сообщил Дегтярев.
Он уточнил, что произойдет перераспределение потоков заболевших. Так, в стационаре будет осуществляться только экстренный прием, только прием скорой помощи; самостоятельно обратиться в приемной отделение стационара не получится.
На базе поликлиники на первом этаже организуют экстренный прием для оказания медпомощи пациентам травматологического и терапевтического профиля в круглосуточном режиме. Остальных пациентов будут перераспределять в больницы четырех других районов. Беременных женщин, которым нужна помощь в стационаре, будут направлять в больницу скорой помощи в Краснодар. Пациентов с проблемами хирургического и гинекологического профиля — в Белореченскую ЦРБ. Тех, кому нужен стационар терапевтического направления, — в Апшеронскую ЦРБ. Пациентов с инфекциями, не связанными с коронавирусом, — в Северскую ЦРБ.
«Данные меры вводятся для того, чтобы предотвратить распространение заболевания, аккумулировать пациентов в одном месте, чтобы уменьшить риск заболевания населения и медперсонала», — пояснил Дегтярев.
Он добавил, что больницу Горячего Ключа выбрали для этих целей, потому что она качественно оснащена.
В России к 6 апреля за сутки зарегистрировали 954 новых случая заражения коронавирусом, всего в стране зарегистрировали 6 тыс. 343 инфицированных. Из них умерли 47 человек, 406 выздоровели. Всего в мире заразились 1 млн 332 тыс. человек, из них 73,9 тыс. скончались, выздоровели 277 тысяч.
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