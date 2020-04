Больницу Горячего Ключа переоборудуют под межрайонный госпиталь для пациентов с коронавирусом

View this post on Instagram

Главный врач городской больницы г. Горячий Ключ, Виктор Сергеевич Дегтярёв, об изменениях в работе городской больницы, во время введённого на Кубани карантина. #Больница#ГК#поликлиника#прием#помощь#запись#здоровье#доктор#врач#МЗКК#03