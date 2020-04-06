Больницу Горячего Ключа переоборудуют под межрайонный госпиталь для пациентов с коронавирусом

Главврач горбольницы Горячего Ключа Виктор Дегтярев сообщил, что с 7 апреля медучреждение будет работать как госпиталь для пациентов, которых обследуют и лечат от коронавируса

С 31 марта в Краснодарском крае для предотвращения угрозы распространения коронавируса ввели карантин, который продлен до 12 апреля.

В регионе заболевание диагностировали у 50 человек, из них 11 случаев выявили за последние сутки. Инфицированные находятся в Новороссийске, Краснодаре, Сочи и Геленджике. Всего в больницы края с подозрением на COVID-19 обратились 640 человек, в том числе 113 детей. На стационарном лечении остаются 247 пациентов, включая 58 детей.

30 марта на входе в краевую клиническую больницу № 1 в Краснодаре появились палатки для первичного осмотра пациентов с подозрением на коронавирус, а 1 апреля краевая специализированная клиническая инфекционная больница перешла на режим госпиталя и стала принимать только пациентов с подозрением на инфекцию.

6 апреля в инстаграме горбольницы Горячего Ключа главврач Виктор Дегтярев также рассказал о грядущих изменениях в работе во время карантина.