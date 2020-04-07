На Кубани доноры смогут сдать кровь без спецпропуска

Краснодарский край

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В Краснодарском крае доноры по предварительной записи смогут сдать кровь без спецпропуска

На Кубани с 31 марта действует карантин, его продлили до 12 апреля. Он запрещает выход и выезд из дома, кроме как в магазин или аптеку, на работу по спецпропуску, для выноса мусора или выгула домашнего животного. На совещании 6 апреля губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что если эпидобстановка в крае сохранится до 10 апреля, с 12 апреля запрет на перемещение внутри муниципальных образований снимут.

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В министерстве здравоохранения Кубани рассказали, что краевая служба крови во время карантина продолжает работу в прежнем режиме. Желающие сдать кровь должны предварительно записаться и получить смс-уведомление с назначенным временем. По дороге в больницу это сообщение можно будет предъявить полицейскому, если потребуется. На обратном пути донор получит соответствующую справку.

«Несмотря на то, что служба крови Краснодарского края продолжает принимать доноров в обычном режиме, их количество снизилось. При этом в период карантина для сдачи крови нет препятствий», — сообщили в региональном минздраве.

В Краснодаре доноров принимают ГБУЗ «Станция переливания крови», отделения в краевых больницах №1 и №2. Функционируют Армавирский, Белореченский, Ейский, Кореновский, Новороссийский и Сочинский филиалы СПК. В муниципалитетах работает мобильный комплекс заготовки крови, сообщили в пресс-службе администрации края. С дополнительной информацией можно ознакомиться на официальном сайте ГБУЗ СПК gbuzspk.ru.

В России к 6 апреля за сутки зарегистрировали 954 новых случая заражения коронавирусом, всего в стране зарегистрировали 6 тыс. 343 инфицированных. Из них умерли 47 человек, 406 выздоровели. В Краснодарском крае зафиксировали 50 человек с COVID-19, из них 11 случаев выявили за последние сутки.

Карантин Коронавирус Краснодар

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