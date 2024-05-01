В Краснодарском крае проведут конкурс отцов. Есть одно важное условие

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

10 мая в Краснодарском крае начнется муниципальный тур конкурса отцов

Муниципальный тур продлится до 15 августа, а краевой — с 1 по 30 сентября. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодара.

Участвовать в конкурсе смогут те, кто прожил в Краснодарском крае не меньше пяти лет. Подать заявку в указанные даты надо будет в управление соцзащиты. Вместе с заявкой для участия в конкурсе нужно будет предоставить видеоролик о себе с рассказом о своих достижениях в воспитании детей, профессиональной и общественной деятельности.

Оценивать участников будут по десятибалльной шкале, при этом будут учитывать звания, награды, грамоты и различные знаки отличия и признания, предоставленные заявителями.

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Итоги конкурса подведут в День отца, в этом году он пройдет 20 октября (третье воскресенье октября).

Юга.ру писали, что по данным опроса россиян от 18 до 27 лет 27% молодых мужчин мечтают о большой семье с тремя и более детьми. Разделяют это желание только 13% опрошенных женщин.

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В Краснодарском крае проведут конкурс отцов. Есть одно важное условие
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