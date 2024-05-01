В Сочи пройдет байкерский рок-фестиваль «Без понтов»

Краснодарский край

Распечатать

  • Международный байк-фестиваль "Тамань – полуостров свободы" в Веселовке © Елена Синеок, ЮГА.ру
    Международный байк-фестиваль "Тамань – полуостров свободы" в Веселовке © Елена Синеок, ЮГА.ру

В Сочи 14 и 15 июня состоится байкерский рок-фестиваль «Без понтов» (18+)

Любители мотоциклов и музыки соберутся в автокемпинге, который находится в 100 метрах от Чёрного моря и 50 метрах от устья реки Аше. Заявлены выступления нескольких трибьют- и кавер-групп.

Организует фестиваль одноименный сочинский рок-бар. Мероприятие проходит уже не первый раз, в 2023 году байк-рок-фестиваль состоялся в Сочи дважды, в мае и в сентябре.

Читайте также:

Юга.ру писали, что во второй половине мая в Анапе пройдет фестиваль «Виноград» (18+), выросший из «А.Море Феста», который начали проводить в городе в 2021 году.

Афиша Курорты и туризм Музыка отдых Развлечения Сочи Фестивали

Новости

В Анапе начали работать 25 туристических полицейских
В Сочи пройдет байкерский рок-фестиваль «Без понтов»
В Анапе пройдет фестиваль «Виноград» (18+). Раньше он назывался по-другому
На Эльбрусе начали снимать фильм
«Фантастика!» Сергей Безруков побывал в Японском саду парка «Краснодар»
Запуск ежедневных электричек между Анапой и Темрюком отложили

Лента новостей

Что посмотреть в Сочи
27 апреля, 10:44
Что посмотреть в Сочи
Музей-бар, водопады, ресторан с видом на горы и еще 3 классных места
Вязкий газон в Самаре и эмоции футболистов
29 апреля, 16:01
Вязкий газон в Самаре и эмоции футболистов
Разбор матча «Краснодара» с «Крыльями Советов»
IT в Сочи: репортаж из айти-центра, где работают будто отдыхают
26 апреля, 11:25
IT в Сочи: репортаж из айти-центра, где работают будто отдыхают

Реклама на сайте