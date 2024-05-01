В Сочи пройдет байкерский рок-фестиваль «Без понтов»

Любители мотоциклов и музыки соберутся в автокемпинге, который находится в 100 метрах от Чёрного моря и 50 метрах от устья реки Аше. Заявлены выступления нескольких трибьют- и кавер-групп.

Организует фестиваль одноименный сочинский рок-бар. Мероприятие проходит уже не первый раз, в 2023 году байк-рок-фестиваль состоялся в Сочи дважды, в мае и в сентябре.