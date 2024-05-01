«Фантастика!» Сергей Безруков побывал в Японском саду парка «Краснодар»

Краснодарский край

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  • Сергей Безруков © Скриншот видео личного аккаунта Сергея Безрукова
    Сергей Безруков © Скриншот видео личного аккаунта Сергея Безрукова

Перед спектаклем в Краснодаре Сергей Безруков посетил Японский сад

29 и 30 апреля актер вышел на сцену Краснодарского театра драмы в главной роли постановки «Казанова. Ars Vivendi». В один из дней перед спектаклем он посетил Японский сад парка «Краснодар» и поделился впечатлениями в своем аккаунте Instagram*.

Безруков выложил видео из сада, в котором продолжается пора активного цветения, и выразил восхищение увиденным: «Фантастическое ощущение, конечно, фантастика! Настоящий японский сад. Был в Токио, был в Киото, и могу оценить — это, конечно, достойно. Очень красиво, фантастика. Так что Краснодару повезло. Всем рекомендую здесь побывать».

Также актер заехал в мастерскую художника Павла Николаева, чьи работы есть в коллекции Безрукова.

«Казанова. Ars Vivendi» — постановка Фонда Сергея Безрукова, в которой известный персонаж предстает в другом свете. Казанова попадает ко двору Екатерины II в исполнении Екатерины Климовой. Он оказывается способен позаботиться о чести дамы и проявить благородные чувства.

Юга.ру писали, что в марте в Краснодаре на большие экраны вышел фильм «Нюрнберг» с участием Сергея Безрукова. Кроме того, актер стал звёздным гостем Всемирного фестиваля молодежи, который прошел в Сириусе, Сочи.

*Instagram — соцсеть, принадлежащая корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.

парк «Краснодар» Театры Японский сад

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