В Анапе начали работать 25 туристических полицейских

30 апреля Отдел МВД России по Анапе сообщил, что в городе начала работать туристическая полиция

Пресс-служба ведомства опубликовала сообщение об этом в телеграм-канале . В нем говорится, что в специальное подразделение вошли 25 наиболее подготовленных полицейских, которые будут обеспечивать безопасность гостей и жителей города, а также помогать туристам. Они владеют английским языком и снабжены современными техническими средствами.

Передвигаться туристические полицейские будут на квадроциклах, электрокарах и новых патрульных автомобилях.

В числе основных задач нового подразделения перечислены патрулирование мест отдыха и консультирование отдыхающих. Узнать такого сотрудника можно будет на специальной надписи на плече форменной одежды: «Туристическая полиция. Tourist police».

Юга.ру писали, что с 17 по 26 мая включительно в Анапе пройдет эногастрономический фестиваль «Виноград» (18+), включающий обширную культурную программу.