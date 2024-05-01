В Анапе начали работать 25 туристических полицейских

Краснодарский край

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  • Полиция © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Полиция © Фото Елены Синеок, Юга.ру

30 апреля Отдел МВД России по Анапе сообщил, что в городе начала работать туристическая полиция

Пресс-служба ведомства опубликовала сообщение об этом в телеграм-канале. В нем говорится, что в специальное подразделение вошли 25 наиболее подготовленных полицейских, которые будут обеспечивать безопасность гостей и жителей города, а также помогать туристам. Они владеют английским языком и снабжены современными техническими средствами.

Скриншот поста телеграм-канала t.me/OMVD_Anapa_news

Скриншот поста телеграм-канала t.me/OMVD_Anapa_news

Передвигаться туристические полицейские будут на квадроциклах, электрокарах и новых патрульных автомобилях.

В числе основных задач нового подразделения перечислены патрулирование мест отдыха и консультирование отдыхающих. Узнать такого сотрудника можно будет на специальной надписи на плече форменной одежды: «Туристическая полиция. Tourist police».

Юга.ру писали, что с 17 по 26 мая включительно в Анапе пройдет эногастрономический фестиваль «Виноград» (18+), включающий обширную культурную программу.

Анапа Курорты и туризм Полиция

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