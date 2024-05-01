На Эльбрусе начали снимать фильм

Кабардино-Балкария

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  • Приэльбрусье © Фото Анны Петровой, Юга.ру
    Приэльбрусье © Фото Анны Петровой, Юга.ру

На высоте 4400 метров над уровнем моря на Эльбрусе начались съемки фильма

Об этом СМИ сообщила пресс-служба АО «Кавказ.РФ».

Сюжет строится вокруг похода группы начинающих альпинистов, которых накрывает лавина. Они остаются без средств связи и вынуждены искать путь спасения. Кроме Эльбруса съемки запланированы в Ханты-Мансийском округе, на покрытых тайгой склонах.

В мае 2024 начнутся съемки второй части «Чебурашки»:

Съемки приключенческого триллера «Небесная тропа» назвали самыми высокогорными в истории отечественного кинематографа. В производстве участвуют компании KD Studios и «АЙСМЕДИА». Режиссером фильма стал Сергей Пикалов, чья карьера началась с сериала «Не родись красивой». Его последние работы — сериалы «Мятеж», «Точка ноль», «В плену надежды», «Город тайн». В актерский состав будущего фильма вошли Дмитрий Чеботарев, Иван Мулин, Алена Митрошина, Олег Чугунов, Алина Болознева.

Юга.ру писали, что в Сочи снимают часть сцен семейной комедии с Дмитрием Нагиевым, Олегом Тактаровым, Людмилой Артемьевой и Надеждой Сысоевой.

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