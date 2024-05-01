На Эльбрусе начали снимать фильм

На высоте 4400 метров над уровнем моря на Эльбрусе начались съемки фильма

Сюжет строится вокруг похода группы начинающих альпинистов, которых накрывает лавина. Они остаются без средств связи и вынуждены искать путь спасения. Кроме Эльбруса съемки запланированы в Ханты-Мансийском округе, на покрытых тайгой склонах.

Об этом СМИ сообщила пресс-служба АО «Кавказ.РФ».

В мае 2024 начнутся съемки второй части «Чебурашки»:

Съемки приключенческого триллера «Небесная тропа» назвали самыми высокогорными в истории отечественного кинематографа. В производстве участвуют компании KD Studios и «АЙСМЕДИА». Режиссером фильма стал Сергей Пикалов, чья карьера началась с сериала «Не родись красивой». Его последние работы — сериалы «Мятеж», «Точка ноль», «В плену надежды», «Город тайн». В актерский состав будущего фильма вошли Дмитрий Чеботарев, Иван Мулин, Алена Митрошина, Олег Чугунов, Алина Болознева.

Юга.ру писали, что в Сочи снимают часть сцен семейной комедии с Дмитрием Нагиевым, Олегом Тактаровым, Людмилой Артемьевой и Надеждой Сысоевой.