В Анапе пройдет фестиваль «Виноград» (18+). Раньше он назывался по-другому

Краснодарский край

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  • Макет маяка в Анапе © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    Макет маяка в Анапе © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

Во второй половине мая на набережной Анапы пройдет фестиваль «Виноград» (18+)

Он откроется в пятницу 17 мая и продлится до следующего воскресенья, 26 мая, включительно. По словам организаторов, фестиваль пройдет уже четвертый раз, но раньше он назывался иначе — «А.море Фест» и «А.море Вина». Зародившись четыре года назад именно в Анапе, он вышел за рамки местного праздника и распространился и на другие города. В 2024 году он пройдет еще и в Великом Новгороде, во Пскове и в Уфе.

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В Анапе эногастрономический фестиваль пройдет в рамках начала курортного сезона, «А.море Феста». В центре внимания — вина и кухня винодельческих регионов России, распределенных по площадкам «Кубань», «Крым», «Дон», «Кавказ». Гостей ждут дегустации и рассказы виноделов, сомелье, шеф-поваров, выступления экспертов.

Еще одна составляющая — обширная культурная программа. Инструментальные концерты, кинопоказы под открытым небом, семейные зоны с играми, представлениями и мастер-классами.

Фестиваль приглашает участников. Для подачи заявки необходимо заполнить анкету.

Юга.ру публиковали расписание проекта «Волшебные вечера» (18+) в мае. Это цикл показов театральных постановок и документального кино об искусстве, которые проходят в кинотеатре «Монитор на Красной площади».

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