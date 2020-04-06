Россия частично возобновила рейсы для вывоза россиян из-за рубежа

Напомним, 27 марта из-за ускорения темпов распространения коронавируса Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составили только рейсы для вывоза на родину граждан РФ. Однако 4 апреля были прекращены и они.

Вице-премьер Татьяна Голикова позже пояснила, что власти решили взять тайм-аут на два дня, чтобы сформировать вывозные борты и списки тех, кто должен вернуться в страну.