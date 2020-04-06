Россия частично возобновила рейсы для вывоза россиян из-за рубежа
Вечером 6 апреля возобновится вывоз граждан РФ, находящихся в других странах
Напомним, 27 марта из-за ускорения темпов распространения коронавируса Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составили только рейсы для вывоза на родину граждан РФ. Однако 4 апреля были прекращены и они.
Вице-премьер Татьяна Голикова позже пояснила, что власти решили взять тайм-аут на два дня, чтобы сформировать вывозные борты и списки тех, кто должен вернуться в страну.
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По информации, опубликованной на сайте стопкоронавирус.рф, первыми будут организованы рейсы по маршрутам Бишкек — Екатеринбург и Дакка — Нижний Новгород, передает RT.
Информация о последующих рейсах также появится на сайте стопкоронавирус.рф и на портале госуслуг.
Напомним, для помощи оставшимся за рубежом россиянам правительство выделило 500 млн рублей.
Тем, кто хочет попасть домой, нужно подать заявление через портал госуслуг. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте и заполнить анкету. После чего по указанному номеру телефона с гражданином должны связаться сотрудники МИДа для уточнения сведений.
В России к 6 апреля за сутки зарегистрировали 954 новых случая заражения коронавирусом, всего в стране зарегистрировали 6 тыс. 343 инфицированных. Из них умерли 47 человек, 406 выздоровели. В Краснодарском крае зафиксировали 50 человек с COVID-19, из них 11 случаев выявили за последние сутки. Всего в мире заразились 1 млн 325 тыс. человек, из них 73,6 тыс. скончались, выздоровели 277 тысяч.
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