Россия возобновит авиарейсы для вывоза застрявших за рубежом граждан

Напомним, 27 марта из-за ускорения темпов распространения коронавируса Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение — рейсы для вывоза российских туристов и возвращение их на родину. Однако 4 апреля были прекращены и они.

Оставшиеся за рубежом российские туристы, при условии, что они представили информацию о себе, получат «необходимую социальную помощь на время их пребывания за границей». На эти цели правительство выделило 500 млн рублей.

Вице-премьер Татьяна Голикова после этого заявила, что власти решили взять тайм-аут на два дня, чтобы сформировать вывозные борты и списки тех, кто должен вернуться в страну, а временная приостановка рейсов нужна «для четкого понимания, кто, в каком количестве и куда прилетит», сообщил ТАСС .

«Россия не отказывалась вывозить своих граждан из других стран. Мы никогда не оставляем наших людей. Наоборот, в ситуации, когда закрыты границы, отменены рейсы, мы предпринимаем усилия, чтобы все, кто хочет, вернулись домой. Для этого надо только подать заявление на портале госуслуг», — заявил 6 апреля на заседании оперштаба премьер-министр Михаил Мишустин.

Тем, кто хочет попасть домой, нужно подать заявление через портал госуслуг . Для этого нужно зарегистрироваться на сайте и заполнить анкету. После чего по указанному номеру телефона с гражданином должны связаться сотрудники МИДа для уточнения сведений.

По словам Мишустина, уже к вечеру сегодняшнего дня будет сформирован график первых рейсов по вывозу застрявших за рубежом российских туристов и они будут осуществлены, написал RT.

Информация о рейсах по вывозу граждан будет публиковаться на портале стопкоронавирус.рф, добавил премьер. Однако на момент публикации материала такой раздел на портале не был создан. А на горячей линии проекта журналисту портала Юга.ру сообщили, что не обладают такой информацией.