Правительство выделило 500 млн рублей на помощь россиянам, застрявшим за рубежом из-за отмены вывозных рейсов
Россия приостановила рейсы для вывоза своих граждан из зарубежных стран, но обещала им помочь
Регулярное и чартерное авиасообщение из российских аэропортов в аэропорты иностранных государств и в обратном направлении Россия прекратила 27 марта из-за угрозы коронавируса. Исключение составляли только рейсы для вывоза российских туристов и возвращение их на родину. Теперь же принято решение прекратить и их — Росавиация отозвала все разрешения на международные вылеты, в связи с чем вывозные рейсы приостанавливаются с 00:00 часов 4 апреля.
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Оперативный штаб правительства по борьбе с коронавирусом пояснил, что пошел на такой шаг для максимальной защиты здоровья граждан и ограничения волны завозных случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Желающие вернуться должны заполнить специальную форму на портале госуслуг. На основе заполненных данных штаб сформирует график вывоза граждан на территорию России. Его обещают представить 6 апреля.
Тем, кто представит информацию о себе, окажут «необходимую социальную помощь на время их пребывания за границей». Правительство выделило МИДу 500 млн рублей на эти цели. При необходимости россиянам продлят сроки действия документов, разрешающих находиться за рубежом, передает «Интерфакс».
Напомним, 1 апреля МИД РФ сообщал, что желание вернуться из других стран в Россию в связи с введенными ограничениями из-за коронавируса изъявили 25 тыс. россиян. С 31 марта было введено квотирование при въезде граждан РФ из-за рубежа. Они могли прилетать только Шереметьево и только в количестве не более 500 человек в сутки. Для остальных городов квота на прилет составляет не более 200 человек в сутки. Власти объясняли такое решение необходимостью более тщательной медицинской проверки прибывающих из-за рубежа пассажиров.
График прилета россиян был составлен Росавиацией до 5 апреля. Рейсы из США, Японии, Таиланда, Германии и других стран должны были выполнять авиакомпании «Аэрофлот», «Россия», «Аврора», S7, «Уральские авиалинии» и Azur Air.
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