Россия прекратит все авиарейсы для возвращения россиян с 4 апреля

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

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Росавиация уведомила авиакомпании о приостановлении всех авиарейсов для возвращения россиян и иностранцев на их родину в ночь на 4 апреля

Регулярное и чартерное авиасообщение из российских аэропортов в аэропорты иностранных государств и в обратном направлении Россия прекратила 27 марта из-за угрозы коронавируса. Исключение составляли только рейсы для вывоза российских туристов и возвращение их на родину. Теперь же принято решение прекратить и их.

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Источники «Интерфакса»ТАСС, РБК и других СМИ в авиакомпаниях сообщили, что получили телеграмму от Росавиации о приостановке всех международных рейсов, включая вывозные рейсы для граждан РФ, с 4 апреля.

«Росавиация отозвала все разрешения на международные вылеты, в связи с этим вывозные рейсы с 00:00 часов 4 апреля будут приостановлены», — рассказал один из собеседников. 

1 апреля МИД РФ сообщал, что желание вернуться из других стран в Россию в связи с введенными ограничениями из-за коронавируса изъявили 25 тыс. россиян. С 31 марта было введено квотирование при въезде граждан РФ из-за рубежа. Они могли прилетать только Шереметьево и только в количестве не более 500 человек в сутки. Для остальных городов квота на прилет составляет не более 200 человек в сутки. 

Власти объясняли такое решение необходимостью более тщательной медицинской проверки прибывающих из-за рубежа пассажиров.

График прилета россиян был составлен Росавиацией до 5 апреля. Рейсы из США, Японии, Таиланда, Германии и других стран должны были выполнять авиакомпании «Аэрофлот», «Россия», «Аврора», S7, «Уральские авиалинии» и Azur Air.

Официально Росавиация пока не прокомментировала ситуацию.

В России к 3 апреля за сутки зарегистрировали 601 новый случай заражения коронавирусом, всего в стране 4 тыс. 149 инфицированных. Из них умерли 34 человека, 281 выздоровел. В Краснодарском крае COVID-19 был зафиксирован у 39 человек. Всего в мире заразились 1 млн 42 тыс. человек, из них 55,2 тыс. скончались, выздоровели 222 тысячи.

Авиация Коронавирус

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