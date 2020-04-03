Россия прекратит все авиарейсы для возвращения россиян с 4 апреля

Росавиация уведомила авиакомпании о приостановлении всех авиарейсов для возвращения россиян и иностранцев на их родину в ночь на 4 апреля

Регулярное и чартерное авиасообщение из российских аэропортов в аэропорты иностранных государств и в обратном направлении Россия прекратила 27 марта из-за угрозы коронавируса. Исключение составляли только рейсы для вывоза российских туристов и возвращение их на родину. Теперь же принято решение прекратить и их.

Источники «Интерфакса», ТАСС, РБК и других СМИ в авиакомпаниях сообщили, что получили телеграмму от Росавиации о приостановке всех международных рейсов, включая вывозные рейсы для граждан РФ, с 4 апреля.

«Росавиация отозвала все разрешения на международные вылеты, в связи с этим вывозные рейсы с 00:00 часов 4 апреля будут приостановлены», — рассказал один из собеседников.

1 апреля МИД РФ сообщал, что желание вернуться из других стран в Россию в связи с введенными ограничениями из-за коронавируса изъявили 25 тыс. россиян. С 31 марта было введено квотирование при въезде граждан РФ из-за рубежа. Они могли прилетать только Шереметьево и только в количестве не более 500 человек в сутки. Для остальных городов квота на прилет составляет не более 200 человек в сутки.

Власти объясняли такое решение необходимостью более тщательной медицинской проверки прибывающих из-за рубежа пассажиров.

График прилета россиян был составлен Росавиацией до 5 апреля. Рейсы из США, Японии, Таиланда, Германии и других стран должны были выполнять авиакомпании «Аэрофлот», «Россия», «Аврора», S7, «Уральские авиалинии» и Azur Air.

Официально Росавиация пока не прокомментировала ситуацию.