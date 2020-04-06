Кредитные каникулы в России не коснутся заемщиков, которые взяли крупные кредиты
Правительство РФ в апреле определило, кто сможет обратится в банк с заявлением о предоставлении кредитных каникул из-за пандемии коронавируса
На фоне ухудшения ситуации с коронавирусом в конце марта президент России Владимир Путин объявил нерабочей неделю с 28 марта по 5 апреля, а затем продлил нерабочие дни до 30 апреля. Во время первого обращения Путин пообещал, что семьям с детьми будут выплачивать по 5 тыс. рублей в ближайшие три месяца, в стране будут введены кредитные каникулы, автоматически продлены все льготы и пособия, оплата больничного будет увеличена, а ветераны получат выплаты ко Дню Победы уже в апреле.
На сайте правительства РФ 6 апреля появился документ, определяющий тех, кто может обратиться в банк с заявлением о предоставлении кредитных каникул.
По закону, который 3 апреля подписал президент Владимир Путин, у тех, кто из-за пандемии потерял треть доходов, есть право на отсрочку платежей. Отсрочка дается сроком на шесть месяцев. Такие же смягчения предусмотрены и для субъектов малого и среднего предпринимательства, написал «Интерфакс».
Заемщик, потерявший доход, может обратиться к кредитору до 30 сентября 2020 года с требованием о приостановлении своих обязательств и, предъявив документы, получить кредитные каникулы. Постановление правительства устанавливает максимальный размер кредита, при котором можно обращаться в банк.
Исходя из постановления кабмина, кредитные каникулы предоставляются только по кредитам, по которым максимальная сумма самого займа не превышает:
- автокредит — до 600 тыс. рублей;
- ипотека — до 1,5 млн рублей;
- потребительский кредит для физлиц — 250 тыс. рублей;
- потребительский кредит для ИП — до 300 тыс. рублей.
При этом, по данным РИА «Новости», средний размер ипотеки в РФ в феврале обновил исторический максимум и составил 2,7 млн рублей.