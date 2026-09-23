Скинуться на самолет: россиянам предлагают доплачивать по 500–2000 рублей за билет ради отечественной авиации
Минтранс и Минпромторг обсуждают введение сбора с пассажиров для поддержки российских самолетов
23 сентября «Коммерсант» сообщил, что Минтранс, Минпромторг и «Ростех» прорабатывают введение нового сбора с авиапассажиров, который пойдет на поддержку лизинга и эксплуатации новых отечественных самолетов — МС-21, SJ-100 и Ту-214.
Размер платежа пока не определен: большинство источников издания оценивают его в пределах 500 рублей за внутренний рейс и 1 тыс. рублей за международный, по другой версии — до 700 и 2 тыс. рублей соответственно. Годовые поступления могут составить от 64 до 84 млрд рублей.
По данным издания, необходимость сбора объясняют высокой себестоимостью самолетов. Например, с 2023 года стоимость МС-21 выросла на 72% — до 5,3 млрд рублей, SJ-100 подорожал на столько же — до 3,78 млрд рублей, а Ту-214 — почти вдвое, до 6 млрд рублей. До введения санкций лайнеры стоили дешевле.
Один из собеседников СМИ заявил, что после 2030 года потребность в сборе может исчезнуть — вырастет серийное производство самолетов и начнутся экспортные поставки.
Сотрудник Института экономики транспорта ВШЭ Андрей Крамаренко отметил, что введение сбора может негативно влиять на пассажиропоток — выручка перевозчиков и аэропортов станет меньше. Он заявил, что целесообразнее профинансировать сферу из федерального бюджета.
Издание отправило запросы в Минпромторг, Минтранс и «Ростех», однако ответ не получило. В авиакомпаниях от комментариев отказались.
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