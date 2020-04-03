Путин подписал закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса

Президент Владимир Путин 3 апреля подписал закон, который дает право гражданам и бизнесу, чей доход снизился более чем на 30% по сравнению с 2019 годом, на получение кредитных каникул на полгода

Право на кредитные каникулы получают граждане, индивидуальные предприниматели, а также представители малого и среднего бизнеса. В течение этих каникул не должны начисляться штрафы и пени, нельзя требовать досрочных выплат, не допускается обращение взыскания на предмет залога или ипотеки, обращение с требованием к поручителю. В свою очередь, заемщик имеет право досрочно погасить кредит.

Соответствующие изменения вносятся в ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и отдельные законодательные акты в части особенностей изменения условий кредитного договора, договора займа. Законопроект подготовили депутаты совместно с ЦБ и Минфином по поручению президента.

Каникулы предусматриваются как по потребительским, так и по ипотечным кредитам. Заемщики смогут обратиться к кредитору за кредитными каникулами на срок до шести месяцев, если их доходы за предшествующий месяц снизились по сравнению со среднемесячными доходами за прошлый год минимум на 30%, пишет RT. Аналогичные меры предусмотрены также и для субъектов МСП из отраслей, наиболее пострадавших от пандемии.

Банк должен рассмотреть заявление в течение пяти дней. Кредитор может запросить у заемщика справку о доходах, выписку из регистра госуслуг о регистрации в качестве безработного, лист нетрудоспособности. Дополнительный перечень документов может установить ЦБ.

Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина призвала граждан осознанно и взвешенно подходить к решению воспользоваться правом на кредитные каникулы. Она подчеркнула, что второй раз каникулы взять не получится, поэтому пользоваться таким правом стоит только тогда, если доходы действительно резко упали и заемщик уже не может платить по кредиту, передает «Интерфакс». Обратиться за каникулами можно до 30 сентября.

Из-за ускорения распространения COVID-19 Путин объявил неделю с 28 марта до 5 апреля нерабочей и попросил жителей страны оставаться дома, а 2 апреля продлил нерабочий период до 30 апреля.