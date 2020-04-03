Тиньков заявил, что покинет пост главы совета директоров «Тинькофф банка». Эксперты рассказали, что будет с компанией

Эксперты 3 апреля рассказали, как уход Олега Тинькова из бизнеса повлияет на деятельность «Тинькофф банка»

Напомним, Минюст США 6 марта обвинил российского бизнесмена Олега Тинькова в подаче ложных налоговых сведений, ему грозило до шести лет колонии. В тот же день Тиньков сообщил, что полгода борется с лейкозом.

2 апреля стало известно, что бизнесмен в ближайшие две недели собирается покинуть пост главы совета директоров «Тинькофф банка». Права владения акциями бизнесмен передал в семейный траст. Сам же он хочет больше внимания уделять своему здоровью.

Телеканал «360» опросил экспертов, как уход Олега Тинькова повлияет на банк.

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Специалист по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский заявил, что бизнесмен не занимался операционной деятельностью компании, поэтому его уход не отразится на будущем банка. Но ситуация с пандемией коронавируса в мире может повлиять на бизнес. «В такой кризис надежен только Сбербанк. Если речь идет о вкладах больше застрахованной суммы [1,4 млн рублей — прим.]. Я не советую в частный банк в такой ситуации нести деньги», — подчеркнул он.

По словам ведущего программы «Рынки» на радио Business FM Владимира Левченко, уход Тинькова скажется на банке, однако на бизнес может повлиять его проигрыш в суде. Левченко объяснил, что бизнесмену, возможно, придется продать часть бумаг, чтобы выплатить штраф, а так как он владеет существенным пакетом акций, это может повлиять на стоимость акций банка.

Эксперт также видит угрозу для будущего банка не в уходе Олега Тинькова, а в распространении коронавируса. «Большинство его клиентов — это мелкий и средний бизнес. Он с большей долей вероятности не просто попадет под сильный удар, а вымрет из-за текущей ситуации», — спрогнозировал Левченко.

При этом вероятность господдержки «Тинькофф банка» во время пандемии мала, заявил Левченко.

«Шансов, что правительство будет помогать Тинькову, как Сбербанку и ВТБ, не очень велики. Здесь риски присутствуют весьма серьезные. Чем больше будут продолжаться меры, направленные на борьбу с коронавирусом, тем более серьезными будут последствия», — заключил эксперт.

На момент выхода новости количество зараженных коронавирусом в мире превысило миллион человек и составило 1 млн 63 тыс. человек, число смертей превысило 56,5 тыс., выздоровели более 225,6 тыс. заболевших. В России к 3 апреля за сутки зарегистрировали 601 новый случай заражения коронавирусом, всего в 78 субъектах страны зарегистрировано 4 тыс. 149 инфицированных. Из них умерлли 34 человека, а 281 — выздоровел. На Кубани COVID-19 зафиксирован у 39 человек.

На Кубани работают горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусом:

— 8-800-707-07-11 (горячая линия оперативного штаба по коронавирусу)

— 8 (918) 677-49-89 (краевое управление Роспотребнадзора)

— 8-800-200-03-66 (минздрав Краснодарского края)