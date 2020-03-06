Власти США обвинили бизнесмена Олега Тинькова сокрытии активов на миллиард долларов. Ему грозит до 6 лет тюрьмы

Американский Минюст 6 марта обвинил российского бизнесмена Олега Тинькова в подаче ложных налоговых сведений

28 февраля стало известно, что налоговое управление США начало судебные слушания в отношении Олега Тинькова. Слушания проходят в Лондоне и продлятся до апреля, сообщила «Медуза».

Тиньков обвиняется в том, что, будучи гражданином США с 1996 по 2013 год, в 2013 году подал поддельный налоговый вычет и неполную декларацию доходов. 5 марта РБК сообщило, что британский суд обязал бизнесмена сдать российский и кипрский паспорта и выпустил его под залог в 20 млн фунтов стерлингов. Кроме того, он должен регулярно отмечаться в полиции и носить электронный маячок, написал телеканал «360».

6 марта американский Минюст предъявил банкиру обвинительное заключение из двух пунктов, по каждому из них Тинькову грозит до трех лет тюрьмы, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

Согласно тексту документа, бизнесмен основал компанию TCS (Tinkoff Credit Systems) со штаб-квартирой в России и до октября 2013 года опосредовано владел большинством ее акций через три структуры на Британских Виргинских островах. К 27 октября 2013 года стоимость акций, которые были в распоряжении Тинькова, превышала более 1 млрд долларов . После чего он вышел из американского гражданства.

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По американским законам, вся собственность вышедшего из гражданства человека с состоянием более 2 млн долларов рассматривается как проданная по справедливой рыночной цене за день до выхода из гражданства. При этом налоги следует заплатить за всю прибыль за этот год.

Тиньков же подал декларацию за 2013 год, в которой указал доход 206 тыс. долларов, а стоимость активов оценил в 300 тыс. долларов.

Несмотря на то, что в компании TCS уверяют, что Тиньков участвует в слушаниях как частное лицо, акции компании на Московской бирже упали на 8,9% и теперь составляют 1 тыс. 350 руб. за штуку, сообщили «Ведомости».