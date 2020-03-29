В Сочи прибыли два борта с россиянами из Армении и Финляндии
В Сочи 29 марта прибыли два самолета с 74 россиянами, которых вывезли из стран в период распространения коронавируса
Пассажирам сначала измерили температуру в воздухе, затем еще раз осмотрели в аэропорту. 40 из них — сочинцы либо имеют жилье на курорте, рассказали в пресс-службе города. Их отправили на двухнедельный домашний карантин. Оставшиеся 34 человека не имеют собственного жилья в городе, поэтому их поместили в обсерватор.
В пресс-службе мэрии заявили, что их обеспечили всем необходимым, в том числе трехразовым питанием. На десятые сутки нахождения в Сочи каждый должен будет сдать тест на коронавирус.
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Напомним, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила всемирную пандемию новой формы коронавируса. 19 марта в России ввели двухнедельный карантин для всех, кто прибывает в страну из-за рубежа. Россиян обязали проводить его в домашних условиях либо в специальных пунктах обсервации. Кроме того, 27 марта Россия полностью закрыла авиасообщение с другими странами [Хотя в отдельные страны российские авиаперевозчики перестали летать еще с февраля — Юга.ру]. Запрет не распространяется только на тех перевозчиков, которые могут выполнять вывозные рейсы для возвращения пассажиров домой, писал ТАСС.
Между тем, не везде жители России могли оперативно вернуться в страну. Юга.ру поговорили с кубанцами, которые застряли в других государствах из-за ситуации с коронавирусом.
На момент публикации новости известно о 679 тыс. зараженных в мире. Выздоровели 145,6 тыс. человек, скончались 31,7 тыс. заболевших. В России на 29 марта зафиксировали 1 тыс. 534 случая, восемь человек умерли. В Краснодарском крае девять случаев инфицирования.
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