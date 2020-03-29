В Сочи прибыли два борта с россиянами из Армении и Финляндии

В Сочи 29 марта прибыли два самолета с 74 россиянами, которых вывезли из стран в период распространения коронавируса

Пассажирам сначала измерили температуру в воздухе, затем еще раз осмотрели в аэропорту. 40 из них — сочинцы либо имеют жилье на курорте, рассказали в пресс-службе города. Их отправили на двухнедельный домашний карантин. Оставшиеся 34 человека не имеют собственного жилья в городе, поэтому их поместили в обсерватор.

В пресс-службе мэрии заявили, что их обеспечили всем необходимым, в том числе трехразовым питанием. На десятые сутки нахождения в Сочи каждый должен будет сдать тест на коронавирус.