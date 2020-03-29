В Сочи прибыли два борта с россиянами из Армении и Финляндии

Краснодарский край

Распечатать

В Сочи 29 марта прибыли два самолета с 74 россиянами, которых вывезли из стран в период распространения коронавируса

Пассажирам сначала измерили температуру в воздухе, затем еще раз осмотрели в аэропорту. 40 из них — сочинцы либо имеют жилье на курорте, рассказали в пресс-службе города. Их отправили на двухнедельный домашний карантин. Оставшиеся 34 человека не имеют собственного жилья в городе, поэтому их поместили в обсерватор.

В пресс-службе мэрии заявили, что их обеспечили всем необходимым, в том числе трехразовым питанием. На десятые сутки нахождения в Сочи каждый должен будет сдать тест на коронавирус.

Читайте также:

Напомним, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила всемирную пандемию новой формы коронавируса. 19 марта в России ввели двухнедельный карантин для всех, кто прибывает в страну из-за рубежа. Россиян обязали проводить его в домашних условиях либо в специальных пунктах обсервации. Кроме того, 27 марта Россия полностью закрыла авиасообщение с другими странами [Хотя в отдельные страны российские авиаперевозчики перестали летать еще с февраля — Юга.ру]. Запрет не распространяется только на тех перевозчиков, которые могут выполнять вывозные рейсы для возвращения пассажиров домой, писал ТАСС.

Читайте также:

Между тем, не везде жители России могли оперативно вернуться в страну. Юга.ру поговорили с кубанцами, которые застряли в других государствах из-за ситуации с коронавирусом.

На момент публикации новости известно о 679 тыс. зараженных в мире. Выздоровели 145,6 тыс. человек, скончались 31,7 тыс. заболевших. В России на 29 марта зафиксировали 1 тыс. 534 случая, восемь человек умерли. В Краснодарском крае девять случаев инфицирования.

Авиация Коронавирус Международное сотрудничество Сочи

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Сочи прибыли два борта с россиянами из Армении и Финляндии
Под Горячим Ключом загорелся лес на площади 1 га
Число зараженных коронавирусом в России достигло 1534 человек, за сутки умерли четверо
Власти Краснодара рассказали, почему в крае продолжают работать ярмарки
В Чечне закрыли въезд в республику и запретили выходить из дома без необходимости
В России заявили, что создали лекарство от коронавируса на основе препарата от малярии

Лента новостей

Реклама на портале