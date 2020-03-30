В Краснодаре закрыли детские и спортивные площадки

Краснодарский край

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Власти Краснодара 30 марта объявили, что в парках и скверах города закрыли детские и спортивные площадки из-за распространения коронавируса

Напомним, на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом президент России Владимир Путин объявил неделю с 28 марта по 5 апреля нерабочей. После этого губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил гостиницам региона не заселять гостей и приостановить бронирование, торговым центрам — закрыться, а общепиту — работать только навынос. В Краснодаре в нерабочую неделю отменили все мероприятия и закрыли аттракционы в парках, вдвое сократили число трамваев и троллейбусов. Между тем, несмотря на прочие ограничения и меры профилактики, мэрия решила не закрывать городские ярмарки.

30 марта в администрации Краснодара сообщили, что в городе закрыли детские площадки, чтобы снизить риск распространения COVID-19. Их обтянули специальными лентами, на каждой из которых повесили обращение к горожанам. Аналогичные рекомендации мэрия Краснодара направила во все управляющие компании города — чтобы площадки были закрыты и во дворах многоэтажных домов.

Сигнальным лентами обозначили следующие площадки для детей и занятий спортом:

  • в Вишняковском сквере;
  • в Фестивальном сквере;
  • в Гагаринском сквере;
  • на Дальнем бульваре;
  • в Молодежном сквере;
  • в Садовом сквере;
  • в сквере Пограничников;
  • в Студенческом сквере;
  • в Прохладном сквере;
  • в Майском сквере;
  • в сквере 80-летия образования Краснодарского края;
  • в сквере Дружбы народов.

Коронавирус — возбудитель ОРВИ, который вызывает интоксикацию организма и проблемы с дыхательной и пищеварительной системами. О нем стало известно в декабре 2019 года, когда в китайском городе Ухань произошла вспышка пневмонии. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.

На момент выхода новости в мире известно о 737,9 тыс. заболевших, выздоровело 156,5 тыс. человек, умерло 35 тыс. зараженных. Число инфицированных в России к 30 марта достигло 1 тыс. 836 человек, девять из них умерли.

Благоустройство Коронавирус Краснодар Парки

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