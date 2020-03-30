В Краснодаре закрыли детские и спортивные площадки
Власти Краснодара 30 марта объявили, что в парках и скверах города закрыли детские и спортивные площадки из-за распространения коронавируса
Напомним, на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом президент России Владимир Путин объявил неделю с 28 марта по 5 апреля нерабочей. После этого губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил гостиницам региона не заселять гостей и приостановить бронирование, торговым центрам — закрыться, а общепиту — работать только навынос. В Краснодаре в нерабочую неделю отменили все мероприятия и закрыли аттракционы в парках, вдвое сократили число трамваев и троллейбусов. Между тем, несмотря на прочие ограничения и меры профилактики, мэрия решила не закрывать городские ярмарки.
30 марта в администрации Краснодара сообщили, что в городе закрыли детские площадки, чтобы снизить риск распространения COVID-19. Их обтянули специальными лентами, на каждой из которых повесили обращение к горожанам. Аналогичные рекомендации мэрия Краснодара направила во все управляющие компании города — чтобы площадки были закрыты и во дворах многоэтажных домов.
Сигнальным лентами обозначили следующие площадки для детей и занятий спортом:
- в Вишняковском сквере;
- в Фестивальном сквере;
- в Гагаринском сквере;
- на Дальнем бульваре;
- в Молодежном сквере;
- в Садовом сквере;
- в сквере Пограничников;
- в Студенческом сквере;
- в Прохладном сквере;
- в Майском сквере;
- в сквере 80-летия образования Краснодарского края;
- в сквере Дружбы народов.
Коронавирус — возбудитель ОРВИ, который вызывает интоксикацию организма и проблемы с дыхательной и пищеварительной системами. О нем стало известно в декабре 2019 года, когда в китайском городе Ухань произошла вспышка пневмонии. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.
На момент выхода новости в мире известно о 737,9 тыс. заболевших, выздоровело 156,5 тыс. человек, умерло 35 тыс. зараженных. Число инфицированных в России к 30 марта достигло 1 тыс. 836 человек, девять из них умерли.
Все материалы по теме: