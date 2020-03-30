В Краснодаре закрыли детские и спортивные площадки

Напомним, на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом президент России Владимир Путин объявил неделю с 28 марта по 5 апреля нерабочей. После этого губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил гостиницам региона не заселять гостей и приостановить бронирование, торговым центрам — закрыться, а общепиту — работать только навынос. В Краснодаре в нерабочую неделю отменили все мероприятия и закрыли аттракционы в парках, вдвое сократили число трамваев и троллейбусов. Между тем, несмотря на прочие ограничения и меры профилактики, мэрия решила не закрывать городские ярмарки.

30 марта в администрации Краснодара сообщили, что в городе закрыли детские площадки, чтобы снизить риск распространения COVID-19. Их обтянули специальными лентами, на каждой из которых повесили обращение к горожанам. Аналогичные рекомендации мэрия Краснодара направила во все управляющие компании города — чтобы площадки были закрыты и во дворах многоэтажных домов.