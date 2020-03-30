Дело вора в законе Дато Краснодарского направили в суд. Ему грозит до 15 лет

По данным следствия, Джангидзе занимал высшее положение в преступной иерархии в преступной среде с июня 2013 года. По негласным нормам и правилам преступного мира преступники, имеющие более низкий криминальный статус, подчинялись его указаниям и распоряжениям. Дато Краснодарский придерживался криминальной идеологии, распространял и сохранял преступные традиции и обычаи. Он имел авторитет в криминальной среде и из корысти распространял свое влияние в Краснодарском крае.

35-летнего Джангидзе задержали в Краснодаре в августе 2019 года, на него завели уголовное дело по ст. 210.1 УК РФ (Занятие высшего положения в преступной иерархии). Эта статья появилась в уголовном кодексе всего год назад — 1 апреля 2019 года.

Дато Краснодарскому грозит от 8 до 15 лет лишения свободы со штрафом в размере до 5 млн рублей или в размере зарплаты или иного дохода за период до пяти лет и с ограничением свободы на срок до двух лет.

По данным сайта о криминальном мире mzk1.ru, Джангидзе уже несколько раз отбывал заключение за другие преступления. В 2017 году он получил 15 суток после того, как у него нашли спайс. А в начале 2018 года его осудили на год и девять месяцев за обнаруженные в особо крупном размере наркотики. Практически сразу после освобождения его арестовали вновь.



Ранее, в августе 2013-го, Джангидзе арестовали в Краснодаре на двое суток за то, что он был в состоянии наркотического опьянения. А в марте 2014-го его задержали в Москве по подозрению в вымогательстве, совершенном в Адыгее. Позже этапировали в республику и поместили в СИЗО, откуда отпустили спустя три месяца из-за отсутствия доказательств.

Ресурс также сообщает, что в феврале 2017 года Джангидзе лишил воровского статуса его же «крестный отец» Мераб Сухумский за то, что тот ослушался его и поддержал врага — крупного краснодарского бизнесмена Миндию Гулуа.

Напомним, это не первое задержание вора в законе в Краснодаре. В ноябре 2018 года в краевой столице в полицию доставили вора в законе Кусю — внучатого племянника Шакро Молодого. Тогда при нем нашли пистолет. В декабре того же года Прикубанский районный суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно за ношение оружия.

В мае 2019-го Кусю снова задержали. На этот раз ему предъявили обвинение по ч. 2 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека) — пять лет назад во время ссоры с администратором автомойки он выстрелил ему в ногу.

Что касается Шакро Молодого, то в марте 2018 года его посадили за вымогательство на девять лет и десять месяцев. Он стал лидером преступного мира России в 2013 году после смерти Аслана Усояна (Деда Хасана). Кроме того, в апреле суд вынес приговор стороннику Деда Хасана вору в законе Аре Армавирскому, а внука Деда Хасана в июле задержали на сходке воров в законе в подмосковных Люберцах.