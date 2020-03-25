Краснодарцы пожаловались на сокращение количества общественного транспорта в период пандемии. В мэрии объяснили это решение
В Краснодаре горожане и общественники в марте стали жаловаться на сокращение количества общественного транспорта. В мэрии заявили, что увеличение числа трамваев и троллейбусов не спасет от потенциального распространения коронавируса
Информация о том, что МУП «Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление» значительно сократило выпуск транспорта на маршруты, появилась в городских пабликах. Краснодарцы жаловались, что большое количество людей в вагонах не позволяет соблюдать дистанцию, важную из-за ситуации с коронавирусом. Также такое решение раскритиковали активисты «Городских решений», назвав его безответственным.
«В условиях пандемии коронавируса это большая ошибка! Да, пассажиропоток упал, но выпуск на линию нужно, наоборот, увеличивать, чтобы максимально увеличить расстояние между людьми в салонах и предотвратить распространение инфекции. Да, от увеличения выпуска КТТУ понесет ощутимые издержки, но город должен поддержать предприятие. Экономические потери от полномасштабной эпидемии будут гораздо больше, не говоря уже о бесценных человеческих жизнях», — заявили общественники.
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24 марта мэрия Краснодара опубликовала пояснение ситуации от КТТУ и департамента транспорта и дорожного хозяйства.
«Действительно, есть незначительное сокращение выпуска подвижного состава на линии. Это связано с тем, что дороги стали свободнее от личных авто, пробки — значительно меньше. При этом пассажиропоток в среднем сократился на 30%», — рассказали в департаменте.
При этом там отметили, что общественный транспорт работает без сбоев, сохранены все маршруты и полностью выдерживается график и интервал движения. Кроме того, весь транспорт дважды в день проходит дезинфекцию: перед выходом на линию и в середине дня.
В КТТУ в свою очередь уточнили, что на маршрутах автобусов и троллейбусов убрали в среднем по 1-2 единицы, на некоторых трамваях не в часы пик убирают сдвоенные вагоны. Там подчеркнули, что на фоне значительного сокращения количества пассажиров переполненных салонов сейчас нет.
В мэрии добавили, что из-за пандемии горожан просят минимизировать поездки на общественном транспорте, а 23 марта Минздрав рекомендовал ограничить поездки жителям старшего возраста. Пассажиропоток снизился, так как многие предприятия перевели сотрудников на удаленный режим работы, школьники на каникулах, для студентов организовано дистанционное обучение.
«По поводу оптимизации работы транспорта. Важно понимать, что общественный транспорт — место, где в принципе невозможно соблюдать рекомендации по социальному дистанцированию. Именно поэтому, помимо рекомендаций по соблюдению правил личной гигиены, жителей во всех городах просят без необходимости не пользоваться общественным транспортом и в целом не совершать поездки, необходимости в которых нет», — заключили в администрации Краснодара.
Коронавирус — возбудитель ОРВИ, при котором отмечается интоксикация организма и проблемы с дыхательной и пищеварительной системами. О вирусе стало известно, когда Всемирная организация здравоохранения сообщила о вспышке пневмонии в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. На момент публикации новости известно о более 415 тыс. заболевших коронавирусом в мире, 107 тыс. выздоровевших и более 18,5 тыс. умерших. В России известно о 495 инфицированных. На Кубани зарегистрированы пять случаев заражения, но находятся в регионе четверо из заболевших.
На Кубани работают горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусом:
— 8 (918) 677-49-89 (краевое управление Роспотребнадзора)
— 8 (800) 200-03-66 (минздрав Краснодарского края)
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