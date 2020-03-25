Краснодарцы пожаловались на сокращение количества общественного транспорта в период пандемии. В мэрии объяснили это решение

В Краснодаре горожане и общественники в марте стали жаловаться на сокращение количества общественного транспорта. В мэрии заявили, что увеличение числа трамваев и троллейбусов не спасет от потенциального распространения коронавируса

«В условиях пандемии коронавируса это большая ошибка! Да, пассажиропоток упал, но выпуск на линию нужно, наоборот, увеличивать, чтобы максимально увеличить расстояние между людьми в салонах и предотвратить распространение инфекции. Да, от увеличения выпуска КТТУ понесет ощутимые издержки, но город должен поддержать предприятие. Экономические потери от полномасштабной эпидемии будут гораздо больше, не говоря уже о бесценных человеческих жизнях», — заявили общественники.

Информация о том, что МУП «Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление» значительно сократило выпуск транспорта на маршруты, появилась в городских пабликах. Краснодарцы жаловались, что большое количество людей в вагонах не позволяет соблюдать дистанцию, важную из-за ситуации с коронавирусом. Также такое решение раскритиковали активисты «Городских решений», назвав его безответственным.

24 марта мэрия Краснодара опубликовала пояснение ситуации от КТТУ и департамента транспорта и дорожного хозяйства.

«Действительно, есть незначительное сокращение выпуска подвижного состава на линии. Это связано с тем, что дороги стали свободнее от личных авто, пробки — значительно меньше. При этом пассажиропоток в среднем сократился на 30%», — рассказали в департаменте.

При этом там отметили, что общественный транспорт работает без сбоев, сохранены все маршруты и полностью выдерживается график и интервал движения. Кроме того, весь транспорт дважды в день проходит дезинфекцию: перед выходом на линию и в середине дня.

В КТТУ в свою очередь уточнили, что на маршрутах автобусов и троллейбусов убрали в среднем по 1-2 единицы, на некоторых трамваях не в часы пик убирают сдвоенные вагоны. Там подчеркнули, что на фоне значительного сокращения количества пассажиров переполненных салонов сейчас нет.

В мэрии добавили, что из-за пандемии горожан просят минимизировать поездки на общественном транспорте, а 23 марта Минздрав рекомендовал ограничить поездки жителям старшего возраста. Пассажиропоток снизился, так как многие предприятия перевели сотрудников на удаленный режим работы, школьники на каникулах, для студентов организовано дистанционное обучение.