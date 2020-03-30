В понедельник утром на дорогах Краснодара были нулевые пробки. Но не везде

По данным аналитиков сервиса «Яндекс.Пробки», в 7:45 в Краснодаре было неожиданно свободно. В городе не было пробок (0 баллов), хотя обычно в такое время они составляют 4 балла.

К 11:00 на дорогах краевого центра стало чуть больше машин — 1 балл. Красные участки, на которых скорость движения не превышала 10 км/ч, наблюдались на участках улицы 40-летия Победы от Московской в сторону Колхозной, а также на пересечении с Восточно-Кругликовской в обоих направлениях. Также немного затруднено движение на пересечении улиц Офицерской и Ростовского шоссе. На остальных дорогах машины двигались со скоростью от 20 до 45 км/ч.

Напомним, 11 марта в мире объявили пандемию коронавируса, а 23 марта Всемирная организация здравоохранения заявила об ухудшении ситуации. Через два дня президент России Владимир Путин объявил неделю с 28 марта до 5 апреля нерабочей и попросил жителей страны оставаться дома. После этого дополнительные меры профилактики на нерабочую неделю ввел глава Кубани Вениамин Кондратьев: в крае закрылись торговые центры, кинотеатры, рестораны и кафе. Гостиницы приостановили бронь и перестали заселять туристов, между городами ограничили автобусное сообщение.

На момент выхода новости в мире известно о 723,7 тыс. заболевших, выздоровело 152 тыс. человек, умерло 34 тыс. человек. Число зараженных в России 29 марта достигло 1 тыс. 534 человек, за сутки умерли четверо инфицированных. В Краснодарском крае зарегистрированы 16 человек с COVID-19.