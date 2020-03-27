Главного фтизиатра Кубани уволили за то, что скрыла отпуск в Доминикане и вышла на работу

В Краснодарском крае уволили главного фтизиатра Наталью Шевченко, которая не самоизолировалась после поездки за границу и продолжила работать

«15 марта она вернулась из отпуска в Доминикане, о чем никому не сообщила. 17 марта приступила к работе. Как только в министерство поступила информация от пограничной службы о факте пребывания за границей, который был скрыт, Наталья Шевченко была немедленно уволена с занимаемой должности», — заявил Филиппов.

Глава краевого минздрава Евгений Филиппов сообщил, что Шевченко скрыла свое пребывание за границей.

Он добавил, что специалист несколько раз сдавала тест на коронавирус, все они отрицательные.

Как писали Юга.ру, 18 марта главный санитарный врач России Анна Попова подписала постановление о том, что все прибывающие в страну обязаны проходить двухнедельный карантин.

Ранее стало известно, что главный инфекционист минздрава Ставропольского края Ирина Санникова скрыла личную поездку в Испанию на 8 марта и приезде продолжила работать — проводить встречи и лекции в университете. Через время ее состояние резко ухудшилось, у нее выявили коронавирус.

Против специалиста возбудили уголовное дело по ст. 293 УК РФ (Халатность) и ст. 237 УК РФ (Сокрытие информации, которая создает опасность для жизни и здоровья окружающих). Ее уволили.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса во всем мире 11 марта. На момент выхода новости в мире коронавирусом заразились 566 тыс. человек, выздоровели 127,5 тыс., умерли 25 тыс. человек. В России, по официальным данным, заболели 1 тыс. 36 человек, трое умерли. В Краснодарском крае зафиксировали девять случаев заражения коронавирусом.