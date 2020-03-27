Главного фтизиатра Кубани уволили за то, что скрыла отпуск в Доминикане и вышла на работу
В Краснодарском крае уволили главного фтизиатра Наталью Шевченко, которая не самоизолировалась после поездки за границу и продолжила работать
Глава краевого минздрава Евгений Филиппов сообщил, что Шевченко скрыла свое пребывание за границей.
«15 марта она вернулась из отпуска в Доминикане, о чем никому не сообщила. 17 марта приступила к работе. Как только в министерство поступила информация от пограничной службы о факте пребывания за границей, который был скрыт, Наталья Шевченко была немедленно уволена с занимаемой должности», — заявил Филиппов.
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Он добавил, что специалист несколько раз сдавала тест на коронавирус, все они отрицательные.
Как писали Юга.ру, 18 марта главный санитарный врач России Анна Попова подписала постановление о том, что все прибывающие в страну обязаны проходить двухнедельный карантин.
Ранее стало известно, что главный инфекционист минздрава Ставропольского края Ирина Санникова скрыла личную поездку в Испанию на 8 марта и приезде продолжила работать — проводить встречи и лекции в университете. Через время ее состояние резко ухудшилось, у нее выявили коронавирус.
Против специалиста возбудили уголовное дело по ст. 293 УК РФ (Халатность) и ст. 237 УК РФ (Сокрытие информации, которая создает опасность для жизни и здоровья окружающих). Ее уволили.
Напомним, Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса во всем мире 11 марта. На момент выхода новости в мире коронавирусом заразились 566 тыс. человек, выздоровели 127,5 тыс., умерли 25 тыс. человек. В России, по официальным данным, заболели 1 тыс. 36 человек, трое умерли. В Краснодарском крае зафиксировали девять случаев заражения коронавирусом.
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