Главного фтизиатра Кубани уволили за то, что скрыла отпуск в Доминикане и вышла на работу

Краснодарский край

Распечатать

В Краснодарском крае уволили главного фтизиатра Наталью Шевченко, которая не самоизолировалась после поездки за границу и продолжила работать

Глава краевого минздрава Евгений Филиппов сообщил, что Шевченко скрыла свое пребывание за границей.

«15 марта она вернулась из отпуска в Доминикане, о чем никому не сообщила. 17 марта приступила к работе. Как только в министерство поступила информация от пограничной службы о факте пребывания за границей, который был скрыт, Наталья Шевченко была немедленно уволена с занимаемой должности», — заявил Филиппов.

Читайте также:

Он добавил, что специалист несколько раз сдавала тест на коронавирус, все они отрицательные.

Как писали Юга.ру, 18 марта главный санитарный врач России Анна Попова подписала постановление о том, что все прибывающие в страну обязаны проходить двухнедельный карантин.

Ранее стало известно, что главный инфекционист минздрава Ставропольского края Ирина Санникова скрыла личную поездку в Испанию на 8 марта и приезде продолжила работать — проводить встречи и лекции в университете. Через время ее состояние резко ухудшилось, у нее выявили коронавирус.

Против специалиста возбудили уголовное дело по ст. 293 УК РФ (Халатность) и ст. 237 УК РФ (Сокрытие информации, которая создает опасность для жизни и здоровья окружающих). Ее уволили.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса во всем мире 11 марта. На момент выхода новости в мире коронавирусом заразились 566 тыс. человек, выздоровели 127,5 тыс., умерли 25 тыс. человек. В России, по официальным данным, заболели 1 тыс. 36 человек, трое умерли. В Краснодарском крае зафиксировали девять случаев заражения коронавирусом.

Здравоохранение Коронавирус Чиновники

Все материалы по теме:

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Главного фтизиатра Кубани уволили за то, что скрыла отпуск в Доминикане и вышла на работу
Гостиницам Адыгеи поручили приостановить бронь, а кафе — прием посетителей
«Галерея Краснодар», «СБС Мегамолл», «Красная Площадь» и OZ МОЛЛ закрываются из-за коронавируса. Но некоторые магазины продолжат работать
Кубанские СМИ написали, что любой желающий может бесплатно сдать тест на коронавирус. Так ли это?
Нужен ли России карантин? Результат опроса читателей Юга.ру
Газовики Краснодара рассказали о режиме работы во время коронавируса

Лента новостей

Реклама на портале